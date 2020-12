1 de 6

La nevera, aquella en la que almacenamos alimentos y bebidas, ahora se reinventa: va a ser la responsable de mantener en buen estado nuestros productos de belleza. Se ha hecho viral en las redes el uso de estas en versión mini para guardar cosméticos y maquillaje, ya que las bajas temperaturas alargan la vida de determinados productos y mejoran su función.

La firma de accesorios de moda y belleza You Are The Princess ha lanzado un refrigerador de cosméticos en un tamaño bastante práctico y con un diseño original.

Precio: 49,95 euros.