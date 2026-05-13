Bonnie Tyler sigue "gravemente enferma" mientras su familia se muestra decepcionada ante los "rumores falsos" que circulan

La cantante Bonnie Tyler en una imagen captada en Frankfurt, en 2010. Gtres

La preocupación en torno al estado de salud de Bonnie Tyler (74 años), una de las voces más reconocibles del pop-rock internacional, continúa siendo elevada.

La artista británica, de 74 años, permanece ingresada en un hospital de Faro, en el sur de Portugal, donde se recupera de complicaciones derivadas de una reciente cirugía intestinal.

Su equipo ha confirmado este pasado martes, 12 de mayo, que la cantante sigue "gravemente enferma aunque estable", al tiempo que denuncia la proliferación de informaciones falsas sobre su situación.

El comunicado, publicado en la página web oficial de la artista, busca frenar la ola de rumores que ha circulado en los últimos días en medios locales e internacionales.

La cantante posando junto a su marido Robert Sullivan. Getty Images

"La familia está muy decepcionada por los numerosos rumores sensacionalistas y falsos que circulan sobre su salud", señala el texto, que subraya que la única fuente autorizada para informar sobre la evolución de Tyler es su propio equipo.

La cantante fue ingresada la semana pasada, pocos días después de someterse a una intervención quirúrgica de carácter intestinal.

Aunque inicialmente se esperaba una recuperación progresiva, su estado se complicó, lo que obligó a su hospitalización en Faro. Desde entonces, la información oficial había sido escasa, un silencio que alimentó especulaciones de todo tipo.

Entre los rumores más extendidos figuraba la afirmación de que Tyler se encontraba en coma inducido, una versión difundida por algunos medios portugueses y replicada en redes sociales.

También circularon informaciones que apuntaban a un supuesto paro cardíaco, citando a un "amigo" de la artista como fuente.

Bonnie Tyler en uno de sus últimos concietrtos. Getty Images

Ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada, y el comunicado de este martes las desmiente de forma implícita al insistir en que solo el equipo de la cantante está autorizado a ofrecer datos fiables.

"A fecha de esta mañana, Bonnie sigue gravemente enferma, aunque estable, ingresada en un hospital de Faro; no obstante, sus médicos siguen confiando en que se recuperará por completo", indica el comunicado.

La mención expresa a la confianza del equipo médico supone un mensaje de relativa esperanza dentro de la gravedad, y marca la primera actualización oficial desde que se conoció su ingreso.

El texto concluye con un llamamiento directo a los medios: "Cuando haya más noticias sobre el estado de Bonnie, emitiremos otro comunicado, pero pedimos a los medios que dejen de especular o publicar rumores descabellados, que solo sirven para perturbar a su familia".

En esa línea, "solicitamos nuevamente privacidad y decencia en este momento difícil".

Bonnie Tyler, nacida como Gaynor Hopkins en 1951 en Gales, es una de las artistas más emblemáticas de la música popular de las últimas décadas.

Bonnie Tyler. Getty Images

Su voz rasgada, fruto en parte de una operación de cuerdas vocales en los años 70, se convirtió en su sello distintivo y la catapultó al éxito internacional.

Su primer gran impacto llegó con It’s a Heartache (1977), un tema que vendió millones de copias y la situó en el mapa global.

Pero su consagración definitiva llegó en 1983 con Total Eclipse of the Heart, una balada épica producida por Jim Steinman que se convirtió en un fenómeno mundial y aún hoy es considerada una de las canciones más icónicas de la década de los 80.

A lo largo de su carrera, Tyler ha mantenido una presencia constante en los escenarios y en la industria musical, con giras internacionales, colaboraciones y nuevos trabajos discográficos.

Su energía sobre el escenario y su cercanía con el público la han convertido en una figura muy querida, especialmente en Europa.

La noticia de su hospitalización ha provocado una oleada de mensajes de apoyo en redes sociales. Admiradores de todo el mundo han expresado su preocupación y han enviado deseos de recuperación, mientras que numerosos artistas han compartido recuerdos y palabras de ánimo.

Por ahora, no se han ofrecido detalles adicionales sobre la naturaleza exacta de las complicaciones que han llevado a la hospitalización de la cantante. Tampoco se ha informado sobre plazos estimados de recuperación ni sobre posibles intervenciones adicionales.

El equipo de Tyler ha dejado claro que emitirá nuevas comunicaciones cuando haya información relevante y contrastada. Hasta entonces, la prioridad es garantizar el bienestar de la artista y proteger a su entorno más cercano de la exposición mediática.