El drama de Elton John tras perder la visión de un ojo y casi del otro: su llamativa reaparición y un férreo apoyo

El cantante Elton John (77 años) afronta un delicadísimo trance en su vida tras el empeoramiento de su visión. Fue el pasado mes de septiembre cuando la estrella anunció, a través de un comunicado, que se estaba quedando ciego. "Durante este verano he estado lidiando con una grave infección ocular que, desgraciadamente, me ha dejado bastante limitada la visión de un ojo", aseguró.

Y añadió: "Aún me estoy recuperando, pero se trata de un proceso extremadamente lento y todavía tiene que pasar algo de tiempo antes de que la vista vuelva al ojo afectado". Al lado del artista, siempre, incondicionalmente, ha estado su esposo y razón de amor, David Furnish (61), y sus dos vástagos, Zachary (13) y Elijah (11).

Ahora, este pasado domingo, 1 de diciembre, el artista ha reaparecido en público y la imagen, tal y como desliza Daily Mail, ha llamado la atención de propios y extraños. John ha asistido a la alfombra roja de El diablo viste de Prada: El musical, en el Teatro Dominion de Londres.

Y lo ha hecho con gran dificultad a la hora de caminar, debido a sus problemas oculares. Ayudado por su esposo, quien lo ha guiado hasta el escenario, el intérprete ha entonado un emotivo discurso. "Como algunos de ustedes saben, he tenido problemas y ahora he perdido la vista. No he podido ver la actuación, pero la he disfrutado", ha sostenido en el West End.

John ha emocionado a todos los presentes al desvelar, en la presentación de su nuevo musical, los problemas de visión a los que se enfrenta. En el acto, Elton ha confesado que ha perdido la visión en un ojo y tiene capacidad visual limitada en el otro."Quiero ver casarse a nuestros hijos, pero no creo que esté aquí para eso", ha asegurado, embargado por la emoción.

Elton y su marido, David Furnish, saludando al rey Carlos III. Gtres

A su marido, por supuesto, le ha brindado unas laudatorias palabras sobre el escenario: "A mi marido, que ha sido mi apoyo porque no he podido ir a muchos de los preestrenos... Me resulta difícil verlo, pero me encanta oírlo y esta noche sonó bien. ¡Gracias por venir!".

"Hace cuatro meses que no puedo ver y mi ojo izquierdo no está en su mejor estado. Tengo esperanza y ánimo de que todo irá bien, pero en este momento estoy un poco estancado. Porque puedo hacer algo así, pero al entrar al estudio y grabar no sé, porque no puedo ver una letra para empezar", ha agregado.

"Estamos tomando la iniciativa para intentar mejorarlo, pero en este momento es en eso en lo que realmente nos estamos concentrando", ha apostillado.

El cantante, que también ha sido visto este domingo ayudado por estrellas como Liz Hurley (59), se ha mostrado en su reaparición mucho más delgado, después de haber cambiado sus hábitos alimenticios. Para una noche tan especial, a nivel estilístico, John ha apostado por un traje negro a medida que ha combinado con una camisa floreada roja y una cadena dorada.

En otro orden de cosas, en lo que respecta a la débil salud de John, David Furnish ha manifestado en los últimos meses lo que sigue: "En mi mente, siempre pensé que Elton viviría para siempre; todos lo pensamos. Elton tiene una energía tan vibrante que es fácil creerlo, pero esto te obliga a enfrentar la realidad".

El comunicado de Elton

Elton John junto a su esposo, David, en una imagen de archivo. Gtres

En el escrito que publicó hace unos meses, John se deshacía en halagos hacia el personal médico que lo está tratando: "Estoy muy agradecido al excelente equipo de enfermeras y médicos, y a mi familia, que me han atendido durante las últimas semanas".

Para concluir la suerte de comunicado, Elton apuntó: "He pasado un verano tranquilo recuperándome en casa y soy positivo acerca de cómo avanzo en mi recuperación hasta ahora. Con amor".

Este problema de salud aconteció sólo unos meses después de que John decidiera hacer un parón musical. Fue en julio de 2023 cuando protagonizó su último concierto en la ciudad de Estocolmo porque quería dedicar más tiempo a su entorno más cercano.

"Quiero estar con mi familia. He estado de gira desde que tenía 17 años en la parte trasera de una furgoneta. He tenido una vida increíble. He tenido mucha suerte y amo cada minuto vivido. Pero ya estoy harto de esos aplausos, y realmente quiero... Tendré 76 años cuando deje de hacer giras en 2023. Quiero hacer algo diferente con el resto de mi vida", confesó en la CBS News en 2022.

A nivel de salud, Elton ha vivido otros contratiempos. En 2021, una caída llevó a Elton a tener que posponer su gira musical hasta 2023. En agosto de ese mismo año volvió a sufrir una caída en su casa de Francia por la que tuvo también que estar ingresado de manera preventiva.