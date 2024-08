La rapera Cardi B anuncia su tercer embarazo días después de pedirle el divorcio al cantante Offset

"Con cada final viene un nuevo comienzo". Con estas palabras, la rapera estadounidense Cardi B (31 años) anunció este jueves, 1 de agosto, a través de su Instagram que está embarazada de nuevo. Una noticia que sucede apenas unos días después de haberse hecho público su divorcio con el cantante Offset (32).

La ganadora de un premio Grammy ha compartido un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que la cantante se desenvuelve en halagos con sus seguidores, al mismo tiempo que acompaña una fotografía en la que muestra su aparente embarazo.

"Estoy tan agradecida de haber compartido esta temporada con vosotros, me habéis traído más amor, más vida y sobre todo renovado mi poder! ¡Me recordó que puedo tenerlo todo! ¡Me has recordado que nunca tengo que elegir entre la vida, el amor y mi pasión! ¡Te amo tanto y no puedo esperar a que seas testigo de lo que me ayudaste a lograr, lo que me empujaste a hacer! Es mucho más fácil tomar los giros, giros y pruebas de la vida, pero tú, tu hermano y tu hermana me habéis mostrado por qué vale la pena seguir adelante!", señalaba la artista vía redes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cardi B (@iamcardib)

Una noticia que, lejos de quedarse en un bonito mensaje en el que Cardi recibe con emoción la noticia de su futuro hijo, se encuentra cargado de polémicas. Y es que, apenas unos días antes, la intérprete de Bodak Yellow acudía a los tribunales para presentar una demanda de divorcio y acabar así con su matrimonio con el también cantante Offset.

Ya antes de que Cardi hiciese público su embarazo, los rumores venían sonando fuertemente pues días atrás la cantante fue vista paseando por el centro de Nueva York, donde su equipo intentaba cubrirla con un paraguas.

Se trata del tercer hijo que la pareja tiene en común, en los que encuentra su mayor refugio en uno de los momentos más agridulces de su vida.

Una complicada relación

Cardi B y Offset en una de sus últimas apariciones juntos. Gtres

La relación entre Cardi B y Offset ha estado marcada desde sus inicios por infidelidades. Ya en el año 2020, la revista People apuntó que para la cantante el matrimonio estaba "completamente roto" y "sin posibilidad alguna de reconciliación".

Unas duras declaraciones que venían tras una supuesta infidelidad del integrante de la banda Migos con una joven canadiense. Sin embargo, todo quedó en algo momentáneo pues la pareja tuvo a su segundo hijo, Wave (2), que se sumaba a Kulture (6), el primer hijo de ambos que nació apenas unos meses después de contraer matrimonio.