Carla Vigo denuncia haber sufrido acoso en plena calle por parte de un hombre: "Me ha empezado a perseguir"

Carla Vigo (23 años), la sobrina de la reina Letizia (51), ha vivido, en las últimas horas, un desagradable episodio de acoso en plena calle en Madrid. Si bien hace unos días la aspirante actriz hizo público que sufrió un atraco en el Metro, ahora la joven ha utilizado sus redes sociales para poner de manifiesto un inquietante suceso que ha padecido en la capital.

Carla ha sido víctima de un acoso por parte de un hombre, así lo ha compartido en dos stories de Instagram: "Os voy a compartir una experiencia que he vivido hace nada de acoso. Un señoro, por no faltar el respeto, me ha empezado a perseguir y me ha dicho literalmente que si podía probar de mi teta. Es que qué asco dais los hombres así, de verdad lo digo".

Acto seguido, ha aclarado a sus 39.000 seguidores: "No os preocupéis porque ha sido sólo un susto. Y ya estoy en casa tranquila". Un triste suceso que no tendría que haber ocurrido y que Carla no ha dudado en denunciar a través de sus redes. El pasado mes de junio, vio la luz otro altercado que ha vivido la nieta de Paloma Rocasolano (71).

[Carla Vigo, sobrina de Letizia, sufre un atraco en el metro de Madrid: está atemorizada y tiene miedo de salir a la calle]

Los dos mensajes que ha compartido Carla Vigo en las últimas horas.

Alguien la atracó en el Metro de Madrid. Los hechos ocurrieron en pleno centro de Madrid, concretamente, en la parada de metro de Iglesia. La sobrina de la Reina caminaba muy tranquila por la zona cuando un hombre la atracó. Testigos presenciaron la escena y no tardaron en socorrer a la joven aspirante a actriz.

"Sale del andén tranquila, cuando de pronto un hombre vestido de negro y tapado con una gorra le empieza a perseguir. Cuando está subiendo las escaleras le empuja, le agarra su bolso y su móvil. Lo único que se lleva es el móvil y sale corriendo", reveló el periodista Javier de Hoyos.

"Se queda en shock, no da crédito a lo que está sucediendo y agradece a las personas que en ese momento acudieron a socorrerla. Sobre todo, a un hombre que salió corriendo, que ella dice que es un héroe, y consigue recuperar el móvil que le había quitado el ladrón. Ahora siente mucho miedo a la hora de salir a la calle", concluyó el citado profesional.

Estos contratiempos acontecen en un buen momento personal y profesional para Carla Vigo. Está enamorada de nuevo de un futbolista catalán de nombre Xavi, al que conoció hace unas cuentas semanas. Y en el plano laboral no puede quejarse: su sueño de ser actriz comienza a materializarse.

Carla Vigo en un acto público en Madrid, el pasado mes de abril. Gtres

Carla se ha embarcado con un ilusionante proyecto que, para más inri, ha ideado y escrito una gran amiga de la hija de Antonio Vigo (51): la actriz Josele Román (77). Cierto es que Carla lleva tiempo luchando por hacerse un hueco en la industria de la interpretación. Desea ser actriz y se está formando seriamente para ello. Hace unas semanas, este medio la entrevistó y Vigo reconoció no tener proyectos en el horizonte.

"Ahora mismo, de momento, nada. (...) Me encantaría trabajar en cualquiera de las producciones de Los Javis", manifestó. Mientras ese momento se materializa, a Carla le ha llegado un proyecto que ha terminado de grabar en los últimos días. Josele Román se lo planteó y Carla ni se lo pensó: la idea y el guión la atrapó y conquistó.

"Lo ha hecho muy bien. Tiene grandes tablas como actriz", sostuvo Josele, hace unas semanas, en su charla con este periódico. El proyecto, en forma de piloto, que ha estado filmando Carla Vigo en los últimos meses lleva por nombre Estrellas en la red. Detalló Román que se trata de una ficción protagonizada por cinco mujeres -ella, Ana Navasquillo, Jenny Llada (71), Sandra Alberti y Carmen Platero-.

Conviene puntualizar que Carla ya ha probado suerte en algunas producciones teatrales junto a Rafael Amargo (49), y continúa en ese camino. También ha pisado las pasarelas como modelo: en octubre del pasado año desfiló por primera vez bajo el paraguas del evento Famous Model Star. Ligada al mundo del espectáculo, ha sido habitual su presencia en photocalls y en entrevistas puntuales.