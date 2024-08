El ajetreado verano de Jan, hijo de Antonio Orozco: triunfa como DJ y tiene su propia discográfica con 17 años

Más de dos décadas en la industria musical avalan a Antonio Orozco (51 años) como uno de los grandes artistas españoles de este siglo. Una carrera profesional que no ha sido fácil por todos los obstáculos que la vida le ha ido poniendo en su camino. Sin embargo, él ha sabido recomponerse de todos ellos.

Ahora el cantante se encuentra alejado de los escenarios para hacer un análisis exhaustivo de su trayectoria y dedicarse completamente a la composición del que será su futuro disco. De todo lo malo se saca un aprendizaje y eso es lo que durante todos estos años el cantante le ha ido enseñando a su primogénito, Jan (17 años)

El hijo de Antonio tiene claro que quiere seguir los pasos de su padre en el mundo de la música y ya está luchando por hacerse un hueco. No es un camino fácil, pero está demostrando qué es lo que quiere hacer con su futuro y que cuenta con el total apoyo de su padre.

Jan Orozco en una imagen de sus redes sociales.

"Lo que me inspiró a hacer música fue crecer al lado de mi padre, escuchando su música y estando en sus giras", reza la página web de Jan Orozco, artísticamente conocido como Jan. Desde pequeño, toca varios instrumentos como el piano y la bateria, ya que se ha formado para ello. Ha realizado los prestigiosos exámenes de la Escuela de Rock, completando la totalidad de sus ocho cursos.

Es productor, compositor y lanzó su primera producción en agosto de 2023, donde combinaba la música electrónica con house. Hasta entonces, el rap, el hip hop y el pop habían sido sus fuentes musicales. Ahora está abriendo nuevos caminos y ha descubierto en la alternativa su inspiración. Precisamente, este interés ha propiciado el inicio de su carrera musical: "Mi objetivo no es ser DJ. Es parte del camino y me ayuda mucho a entender lo que la gente realmente quiere oír y sentir".

No solo es artista, también es emprendedor. Ha creado su propio sello discográfico, The Penthouse Records. También ha sido escogido para componer la banda sonora de la conferencia La Supraconciencia Existe. Vida después de la Vida, que se estrenó el pasado mes de julio.

Antonio y Jan Orozco

La realidad es que está siendo un verano muy ajetreado para él, un dato muy positivo. En estos meses, ha acumulado más de 13 conciertos en prestigiosas discotecas nacionales así como eventos de categoría. De hecho, ha llegado a agotar las entradas para sus shows. Casi todos han sido en las islas Baleares, con especial protagonismo a Amnesia Ibiza.

Los comentarios de los asistentes a estas citas son todos positivos, confirmando que Jan tiene un talento para la música y que va a llegar muy lejos si sigue por este camino. Cada vez más personas están llegando a su perfil de Instagram, donde acumula más de 140.000 seguidores. Formó parte del premio de Moto GP de Montmeló, poniendo banda sonora a la jornada ante la atenta mirada de Antonio Orozco, que no dudó en compartir su orgullo y emoción ante ese momento.

De hecho, solo hace falta echarle un vistazo a su perfil para poder observar su evolución en estos últimos años: de ser un niño, donde jugaba a ser cantante; a posicionarse como uno de los artistas con mayor proyección del momento.

Pero no solo ha demostrado que es bueno en el mundo de la música. No se le resiste ninguna disciplina: juega al baloncesto, practica boxeo con su padre y también es un experto marinero. Además, se ha convertido en el mejor hermano mayor posible. En enero de 2022, Antonio Orozco dio la bienvenida a su primera hija en común con su pareja. "Felicidades al amor de mi vida. Desde que apareciste en mi vida, no hay ni un solo momento en el que me quiera separar de ti. Te amo", escribe junto a una fotografía en la que aparece la pequeña.