Se revela la causa de la muerte de Sinead O'Connor un año después de su fallecimiento en su casa de Londres

Un año después de la muerte de la cantante Sinead O'Connor se ha hecho pública la causa del fallecimiento. Fue en julio de 2023, cuando la prensa británica comunicó que la cantante había fallecido, sin dar detalle alguno sobre la causa de la muerte.

Ahora, un año más tarde, el certificado de defunción de la cantante de Nothing Compares 2 U ha señalado que O'Connor murió de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Así lo hizo saber el diario Irish Independent el pasado sábado, 27 de julio.

El certificado señaló de forma explícita que el fallecimiento de Sinead O'Connor fue resultado de "exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y asma bronquial junto con una infección leve del tracto respiratorio inferior", indicó la publicación. Ha sido John Reynolds, esposo de la fallecida, quien ha facilitado el certificado a los medios británicos el pasado miércoles, 24 de julio.

Sinead O'Connor durante uno de sus conciertos. Getty Images

Sinead O'Connor murió a los 56 años de edad en su casa de Londres el 26 de julio de 2023, y las autoridades únicamente alertaron que fue encontrada "inconsciente". Ya el día siguiente, cuando la policía relató que no había indicios sospechosos en la causa de su muerte y que entregarían la investigación a la oficina del forenses para determinar la causa exacta del fallecimiento.

El pasado mes de enero, el Tribunal Forense de Southwark, en Londres, anunció que O'Connor murió por causas naturales y que el forense "había cesado su participación en la muerte", dejando así las especulaciones abiertas sobre la causa real del fallecimiento de la cantante.

Y es que Sinead O'Connor había luchado toda su vida contra enfermedades mentales, incluyendo trastorno de estrés postraumático, depresión y tendencias suicidas. De hecho, en el año 2022, O'Connor tuvo que hacer frente un episodio que marcó el rumbo de su vida desde ese momento, Se trata de la muerte de su hijo Shane, de 17 años, por un presunto episodio suicida. Así la artista perdería a uno de sus cuatro hijos, dejando en vida a Roisin Waters, Jake Reynolds y Yeshua Bonadio.

La cantante en uno de sus momentos más bajos. Getty Images

A lo largo de su trayectoria como cantante, Sinead O'Connor lanzó prestigiosos éxitos como Mandika o I Want Your (Hands On Me), aunque si hubo un tema que logró catapultar a la irlandesa a lo más alto fue sin duda Nothing Compares 2 U, escrito por Prince y que logró posicionarla en las listas de mayores éxitos mundiales durante varias semanas consecutivas.