El último capricho de Georgina: un reloj de diamantes de 120.000 euros (y no es lo único)

Georgina Rodríguez (27 años) conoce, desde hace ya casi un lustro, las facilidades que reporta tener la vida real de una superestrella de carácter global. Si bien saltó a la fama a finales de 2016 por su relación con Cristiano Ronaldo (36) y ser, poco tiempo después, la madre de su primer hijo en pareja, la popularidad de la joven ya vuela -casi- por su cuenta.

La modelo hace entrevistas, posa en excelsos editoriales de moda, participa en programas de la televisión italiana y española -fue la gran estrella de Mask Singer-, y es la mujer española más seguida de Instagram. Sólo en su red social de las fotos instantáneas ya atesora la friolera de 24 millones de seguidores.

Precisamente por este último aspecto, todo lo que postea es objeto de estudio, hasta el más mínimo detalle. Eso es precisamente lo que JALEOS acaba de hacer: escudriñar el último post de la maniquí aragonesa hasta descubrir que en su joyero duerme ahora una pieza más. Una joya que, hasta la fecha, no se le había visto en público y de la que este diario ha logrado obtener todos los detalles.

1. Audemars Piguet

Georgina Rodríguez ha estrenado un reloj de la firma Audemars Piguet, el modelo Royal Oak Selfwinding de 37 mm en oro rosa de 18 quilates. La pieza está cubierta con 1.160 diamantes talla brillante y los de los marcadores de hora son diamantes talla baguette. Una joya cuyo valor en el mercado es de 145.000 dólares, unos 120.000 euros. Audermars Piguet, fundada en 1875 por Jules-Louis Audemars y Edward-Auguste Piguet, es una compañía de relojería suiza de lujo, cuya sede está en Le Brassus en el valle de Joux.

El rey emérito Juan Carlos I (83) regaló a Jaime de Marichalar (57) e Iñaki Urdangarin (53) por el compromiso con sus hijas un reloj de esta firma. Ídem con Letizia (48). Cuando dijo 'sí, quiero' a Felipe VI (53), el soberano la agasajó con el Lady Royal Oak valorado en 17.000 euros. Beyoncé (39) y Jay-Z (51) dedicaron unos versos a esta firma en su canción conjunta Upgrade U. Partner, let me upgrade you, Audemars-Piguet you / Switch your neck ties to purple labels / Upgrade you, I can (up), can I? (Up), lett me (up) grade you / Partner, let me upgrade you.

2. Pendientes de Harry Winston

Pendientes de Harry Winston de diamantes y platino.

Hace unos meses, Georgina Rodríguez publicaba en sus redes sociales un mensaje de agradecimiento a la firma Harry Winston por haber tenido con ella este obsequio navideño. Unos pendientes de diamantes y platino. En concreto, son 16 diamantes redondos en talla brillante y cuatro diamantes en forma de pera con un peso total de 4,27 quilates.

El brillo de los diamantes siempre ha sido lo más importante para la compañía americana fundada en 1932. 'El rey de los diamantes', llamaban a Harry Winston. Ahora, casi 90 años después, la reina de los diamantes, quizá, sea la propia Georgina Rodríguez. Para averiguar el precio de estas piezas hay que ponerse en contacto con la sede internacional de Harry Winston, ya que no tienen punto de venta oficial en España.

3. Mono de Elisabetta Franchi y Birkin de Hermès

Georgina junto a su reloj Audemars Piguet y su Birkin de Hermès.

No es ningún secreto la obsesión que Georgina Rodríguez tiene por este modelo clásico de Hermès. Incluso se le dedicó un artículo completo a toda su colección. En este último post, Gio selecciona un Birkin clásico en color celeste. Se trata del Birkin Handbag Blue Azur Togo With Palladium Hardware. Su precio es de 18.000 dólares, unos 15.000 euros. En lo relativo a sus prendas de vestir, ha seleccionado una jumpsuit vaquero de la firma italiana Elisabetta Franchi.

4. Camiseta de Loewe

Georgina con camiseta de Loewe.

Y bajo el mono, Georgina Rodríguez luce una sencilla camiseta de la firma española Loewe. Se trata de una clásica t-shirt de algodón de manga corta con el estampado de retrato clásico en la parte delantera. Sobre el portrait, reina el logo en grande que creó su director creativo: J. W. Anderson (36). Su precio, 490 euros.

