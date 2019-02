1 de 10

La cantante llegaba a la alfombra roja con la alegría de ostentar una nominación en su haber. Su aparición dejó estupefactos a los presentes no solo por el vestido de McQueen sino por la espectacularidad de la joya que portaba en su cuello: un diamante de 128 quilates de Tiffany's valorado en 50 millones de dólares (44 millones de euros). Pese a su esfuerzo por homenajear a Audrey Hepburn en peinado, vestido y diamantes de Tiffany's, existe un error de fondo y es que Lady Gaga no termina de definir a su personaje, algo que sus propios fans le han recriminado en las redes sociales. Definitivamente, no es su vestido, no es la silueta que mejor le sienta y Audrey Hepburn solo ha habido una en la historia del cine y de la moda.