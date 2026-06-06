Del llamativo guiño de Felipe VI a la respuesta sobre Bad Bunny: las anécdotas de la cita de los Reyes con León XIV en Madrid

Los reyes Felipe VI y Letizia, en su encuentro con el Papa León XIV en el Palacio Real de Madrid. GTRES

Este sábado, 6 de junio, Madrid ha vivido un día histórico. La visita del papa León XIV (70) a España ha revolucionado la capital, que ha recibido al Sumo Pontífice con todos los honores.

No menos elevada ha sido la cálida bienvenida de Felipe VI (58) y Letizia (53) al líder de la Iglesia Católica. Los Reyes, acompañados de sus hijas, la princesa Leonor (20) y la infanta Sofía (19), han acogido al Papa en Palacio Real en una jornada histórica.

El encuentro, lejos de estar encapsulado en las firmes reglas que exige el protocolo en este tipo de eventos, ha sido mucho más distendido de lo que, a priori, se pudiera imaginar.

Porque si algo ha definido en todo momento a esta excepcional recepción ha sido eltono cordial y la complicidad entre los anfitriones y su ilustre invitado.

Lo que se ha visto en la residencia oficial de los Reyes ha sido una estampa amigable a más no poder: un diálogo fluido. Y pocas formalidades, más allá de la estricta oficialidad.

Saludos, besos y reverencias

Una de las primeras imágenes de la mañana ya dejaba ver el afecto con el que los Reyes afrontaban su cara a cara con el Papa.

Letizia, con un impecable vestido blanco de la firma The 2nd Skin Co., ha hecho uso del privilegio del privilège du blanc, el privilegio que se concede a las reinas católicas y les permite vestir de blanco en sus encuentros con el Papa.

El Rey, por su parte, también ha acertado con su vestimenta. Su corbata, en un tejido de tono amarillo tostado, ha sido un auténtico guiño a los colores vaticanos. Un mensaje oculto, quizás, con el que marcaba una cercanía clara. De Jefe de Estado a Jefe de Estado.

Los reyes Felipe y Letizia, con el papa León XIV en Madrid. GTRES

El primero de los recibimientos ha tenido lugar en el Pabellón de Estado de la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Allí, Felipe y Letizia han saludado a Su Santidad besando el anillo papal (el anillo del Pescador). Letizia, además, ha hecho también una reverencia. El gesto, inusual, no ha pasado desapercibido.

Cabe recordar que los Reyes no hacen reverencias. Pero la tradición dicta que sí deben hacer una genuflexión ante el Papa o una inclinación de cabeza junto al beso al anillo del Pescador.

Este gesto se ha repetido en dos ocasiones: antes de subir al coche y al llegar al Palacio Real, donde esperaban también la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Pope Leo XIV on the papal plane to Spain:



“Do [young people] want to see Bad Bunny or do they want to see the pope? Many will go see Bad Bunny, but I think there will also be a few here to see the pope. And that says something, you know.” pic.twitter.com/3IdjtiIlFK — Courtney Mares (@catholicourtney) June 6, 2026

La respuesta sobre Bad Bunny

Cabe destacar que, ya antes de bajar del avión A320 NEO de la compañía Ita Airways -que lo ha trasladado desde Roma al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, el Papa ha respondido con sentido del humor a muchas cuestiones sobre su visita a nuestro país.

Una de esas preguntas tenía que ver con el otro personaje 'estrella' que estos días revoluciona Madrid: Bad Bunny, quien se encuentra en la ciudad con motivo de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

León XIV, preguntado por esta cuestión en el avión papal, ha comentado que no sabe si podrá conocerle porque mientras él tiene un acto, el cantante estará en su concierto.

"Muchos irán a ver a Bad Bunny, pero creo que también habrá unos pocos aquí para ver al papa. Y eso dice algo, ¿sabes?", bromeaba.

Así, ya en pleno vuelo, pocos minutos antes de aterrizar en suelo español, el Papa ha dejado claro que afronta esta visita relajado, y con voluntad de cercanía con la gente.

Ya de camino al Palacio Real, trasladado en uno de los coches oficiales, León XIV ha saludado a vecinos y visitantes desde la ventanilla del vehículo. Las multitudes, agolpadas tras los cordones de seguridad en las calles, lo aclamaba entre vítores y aplausos.

Esta mujer con el mismo vestido que la infanta Sofía. El repaso que le ha pegado Letizia ha sido de risa. Todas comprando en las mismas marcas online y pasa lo que pasa... pic.twitter.com/ss7o4Hwp2p — Patrycia Centeno (@PoliticayModa) June 6, 2026

El momento 'tierra, trágame'

Tras la ceremonia de bienvenida y la revista a la fuerza combinada, la Familia Real, junto al papa León, se han dirigido al Salón de Gasparini para, posteriormente, situarse en el Salón del Trono, donde se ha desarrollado la presentación de las principales autoridades españolas.

Ha sido precisamente en el momento del 'paseíllo' de personalidades cuando se ha producido una de las anécdotas de la jornada.

Un momento 'tierra, trágame' en el que todos los asistentes se han podido percatar de una fatal coincidencia: una de las invitadas llevaba el mismo vestido -firmado por CH de Carolina Herrera- que la infanta Sofía.

Y es que, ya se sabe, en estos tiempos de globalización, cada vez resulta más frecuente este tipo de casualidades. A pesar de la discreta reacción de Letizia y sus hijas, el detalle no ha pasado desapercibido.

La Familia Real, con el Papa León XIV, en el Palacio Real de Madrid. GTRES

El Rey Felipe VI hace su alusión a los abusos de la Iglesia en su discurso

Más tarde, el Salón de Columnas ha sido testigo de los discursos que tanto el monarca como el Pontífice han ofrecido en una de las citas más solemnes de la jornada.

Felipe VI ha ofrecido un afectuoso discursode bienvenida al papa León XIV en nombre de la Familia Real, las instituciones del Estado y el pueblo español, resaltando el profundo vínculo histórico del país con la fe católica y la labor social de la Iglesia.

El monarca ha elogiado la cercanía del Pontífice con el mundo hispanohablante e iberoamericano, fraguada durante sus años de misión en el Perú, y ha agradecido la intensidad de un viaje apostólico que, de manera inédita, incluirá a las Islas Canarias además de Madrid y Barcelona.

Asimismo, abordado, por primera vez, un asunto delicado: el de los abusos en el seno de la Iglesia. "Vuestra claridad y firmeza (...) son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido", ha dicho, tras el dolor provocado estos casos.

En un plano más analítico, Felipe ha ensalzado la sólida formación científica y matemática del Papa para interpretar los desafíos y la pérdida de referentes de la sociedad contemporánea, donde a menudo se cae en el error de que todo es negociable.

La Princesa Leonor y la infanta Sofía se han reunido con el papa León XIV en el Palacio Real de Madrid. GTRES

Haciendo una analogía con la ciencia, el jefe del Estado ha defendido que los derechos humanos, los valores democráticos y la legalidad "deben seguir siendo nuestros números primos", ya que en ellos se encuentra "la aritmética de la libertad, la igualdad y la justicia; la que suma y multiplica, no la que resta y divide".

En esta línea, ha aplaudido la visión optimista de la primera encíclica papal, Magnifica Humanitas, frente a los retos de la Inteligencia Artificial, coincidiendo en que esta tecnología nunca debe subyugar al ser humano bajo el monopolio de un algoritmo.

Para concluir, ha hecho un llamamiento a recuperar la empatía y la capacidad de escucha en un mundo hiperconectado para lograr avanzar unidos.

Y ha evocado las primeras palabras del Papa tras su elección pontificia: “Ayudadnos a construir puentes con el diálogo, con el encuentro, uniéndonos todos para ser un único pueblo siempre en paz”.

Finalmente, ha sentenciado que recordar este mensaje es imprescindible en la actualidad, consagrando "la unidad como vehículo e instrumento para la paz".

El expresidente de Gobierno, Felipe González, saluda al papa León XIV en el Palacio Real de Madrid. GTRES

La Familia del Rey, en otros actos del Papa

El hecho de que los Reyes se hayan mostrado tan distendidos con el Papa tiene su razón de ser. Los lazos entre la Casa de Su Majestad el Rey y el Vaticano son firmes.

Y, en este viaje, toca tirar la casa por la ventana: hacía 15 años, -desde la visita de Francisco XVI en 2011- que un Papa no visitaba nuestro país.

Prueba de ello es que, en los próximos días, y de manera especial, el Rey, la Familia del Rey acompañará al Sumo Pontífice en sus paradas dentro de su viaje a España.

El próximo domingo, 7 de junio, los Reyes, la Princesa de Asturias y la infanta Sofía asistirán a la Santa Misa del Corpus Christi oficiada por Su Santidad en la plaza de Cibeles.

Al oficio religioso asistirán también las infantas Elena (62) y Cristina (60), con sus respectivos hijos (Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarin; y Victoria Federica) a excepción de Froilán (27), quien se encuentra en Abu Dabi.