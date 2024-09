Nuevos y reveladores datos sobre la salud de Carlos III y cuál ha sido su actitud durante el tratamiento contra el cáncer

Han pasado siete meses desde que Carlos III (75 años) anunció que padece cáncer. La noticia llegó semanas después de que el Rey se sometiera a una operación por agrandamiento próstata y desde entonces sigue un tratamiento para hacer frente a la enfermedad. Sobre el proceso, apenas han trascendido detalles. Pese a compartir la información, Casa Real ha llevado con discreción el estado de salud del soberano.

Esta misma semana, no obstante, la reina Camila (76) quiso dejar claro que su marido evoluciona favorablemente. En una visita al Dyson Cancer Centre, la consorte fue preguntada por la salud de su esposo y, discreta, respondió: "Lo está llevando muy bien". Sus palabras, no obstante, no fueron tranquilizadoras para quienes se mantienen atentos a la salud del Rey. La asistencia de la Reina a un hospital, mientras su marido se quedaba cuidando sus jardines en Escocia, hizo saltar las alarmas.

Al menos hasta este sábado, 7 de septiembre, cuando se ha publicado una nueva actualización sobre el estado de salud de Carlos III, que coincide con las palabras de Camila. El soberano sigue "una trayectoria muy positiva", según ha asegurado una fuente royal al Daily Mail. Pese a ello, esta misma persona desliza que "la salud tiene que seguir siendo la prioridad número uno".

Carlos III junto a la reina Camila en un acto en Escocia. Gtres

Con estas reveladoras palabras, la fuente estaría haciendo referencia a la intensa agenda de Carlos. Y es que si bien ha delegado algunas funciones en su mujer, el monarca sigue activo laboralmente y cumpliendo con la mayor cantidad de compromisos posibles. El próximo octubre, de hecho, emprenderá su primera gira real desde que le diagnosticaron cáncer. Junto a Camila, el monarca visitará Australia y Samoa.

Dicha fuente ha comentado al Daily Mail que el Rey está afrontando este año con "la determinación de ser tan público como sea posible", con el fin de tranquilizar a los británicos sobre su salud.

Esta última información llega horas antes de una marcada fecha en el calendario de los Windsor: el segundo aniversario del fallecimiento de Isabel II y, por consiguiente, el mismo día en el que Carlos III cumplirá dos años como soberano de todos los británicos.

"Por supuesto, también ha sido un año estresante para Su Majestad, pero nunca hubo una sensación de desánimo, solo una determinación de que superarían esto, como con tantos otros problemas desafiantes en el pasado", ha comentado esta misma persona en referencia a la reina Camila.

El rey Carlos en un acto público en Reino Unido el pasado 31 de agosto. Gtres

Además de su tratamiento, en este duro proceso ha sido fundamental la buena actitud de Carlos. Así lo indica la fuente que ha hablado con el Daily Mail: "Su calidez natural, su resiliencia y su sentido del humor, como seguramente le dirá cualquier paciente, es algo maravilloso".

Cabe recordar que Carlos III pasó alrededor de tres meses alejado de sus funciones públicas después de que le diagnosticaron cáncer. Sin embargo, el pasado abril, una vez finalizado este periodo, ha intentado estar presente en los compromisos que le corresponden como soberano. De hecho, este mismo sábado, 7 de septiembre, ha acudido al Braemar Highland Gathering 2024, en Escocia y junto a su mujer.