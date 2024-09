Ana Rosa Quintana arropa a su sobrino Kike el día de su boda: los detalles de la fiesta y las lágrimas de la presentadora

Septiembre es temporada de bodas. Y este sábado, día 7, además de celebrarse el enlace de Nacho Aragón y Bea Gimeno, se ha dado el 'sí, quiero' Kike Quintana, el mediático sobrino de Ana Rosa (68 años). El colaborador de TardeAR se ha casado por lo civil con su pareja, Cristina, en una íntima ceremonia que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Alcobendas.

Hasta allí se ha desplazado el entorno más cercano de los recién casados. Entre ellos, Ana Rosa Quintana, quien ha confesado ante los micrófonos de Europa Press que para ella ha sido una ceremonia muy emotiva. La comunicadora se ha conmovido y no ha podido evitar las lágrimas.

"Yo he llorado", ha reconocido Ana Rosa. "Es el primer sobrino y el primer nieto, el primer todo. Estoy contentísima porque se lo merece, se merece ser feliz", ha comentado la veterana presentadora. Kike es hijo de su único hermano, Enrique, siete años mayor que ella.

El novio, por su parte, también ha pronunciado unas palabras ante los medios: "Estaba nervioso. Me he sentido el más afortunado del mundo, no hay ninguna mujer como ella".

La ceremonia ha sido oficiada por la alcaldesa de Alcobendas, Rocío García. Ella, de hecho, ha compartido en sus redes sociales una imagen junto a los recién casados, a quienes ha dedicado unas bonitas palabras. "Boda de mi amigo Kike. No todos los días puedes oficiar la boda de un gran amigo al que conozco hace más de 20 años", ha escrito.

La alcaldesa, a continuación, ha querido expresar sus mejores deseos a la pareja: "Que esta nueva vida que iniciáis juntos se mantenga llena de amor, felicidad y comprensión. Kike y Cristina, que los sueños de ambos sean una realidad cada día". Para terminar, ha recuperado la siguiente frase: "El matrimonio no es una estación de destino, sino un camino que debe seguir. Enhorabuena por vuestra boda".

Siguiendo la tradición, la pareja ha escogido como padrinos al padre de la novia y a la madre del novio. Esta última, cuñada de Ana Rosa Quintana. A la lista de invitados también se ha sumado Xelo Montesinos, CEO y fundadora de Unicorn Content.

Para la ocasión, la novia ha elegido un diseño nupcial de Victoria Colección, la firma de Vicky Martín Berrocal (51). Ha completado el outfit con la melena recogida en un moño bajo y un clásico ramo de rosas blancas. Kike Quintana, por su parte, ha optado por un tradicional traje con corbata.

La ceremonia civil ha sido estrictamente familiar. Solo ha acudido el entorno más cercano de los recién casados y, tal como desvela la alcaldesa de Alcobendas en una de sus imágenes, también se ha sumado la mascota de la pareja. Kike y Cristina, no obstante, tienen previsto celebrar su enlace por todo lo alto en la noche de este mismo sábado, 7 de septiembre, en el restaurante Museo Chicote. Hasta allí se desplazarán sus amigos y algunos compañeros de plató del sobrino de Ana Rosa.