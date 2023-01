El chamán Durek habla del problema de salud que le ha llevado a posponer su boda con Marta Luisa de Noruega

Durek Verret (48 años), el guía espiritual y chamán por el que Marta Luisa de Noruega (51) renunció a sus obligaciones reales, ha hablado por primera vez del problema de salud que ha provocado el aplazamiento de su boda. "Mientras no tenga un nuevo riñón, los planes de boda están en el aire", ha expresado Verret para el medio alemán Bild.

La respuesta es clara. El chamán no está dispuesto a darse el 'sí, quiero', con la primogénita nacida del matrimonio entre los reyes Harald (85) y Sonia de Noruega (85) hasta que no esté al cien por cien de salud para poder disfrutar al máximo no sólo de su gran día, sino de toda la preparación previa: un momento mágico para cualquier pareja que decide dar el paso de formalizar su relación.

"No quiero ir al altar y pensar en mis problemas de salud. Debería ser el mejor día de nuestras vidas: con un riñón nuevo", indicó. Apartados de la vida pública desde el pasado mes de noviembre, cuando la Princesa renunció a sus deberes institucionales, Durek y Marta Luisa son muy activos en sus redes sociales y también cercanos con los medios de comunicación.

Marta Luisa de Noruega y el chamán Durek Verrett en el cumpleaños de la princesa Ingrid Alexandra. Gtres

"Aunque no lo crean", afirma el chamán, "mi relación con el rey Harald y la reina Sonia es muy buena. Me han apoyado mucho en las últimas semanas, meses... De verdad, significa mucho para mí", señala a Bild, al hablar sin tapujos del cariño de los soberanos al conocer de su problema renal. También siente Durek el amor y el apoyo incondicional de Maud Angelica (19), Leah Isadora (17) y Emma Tallulah Behn (14), las tres hijas de su pareja, nacidas del matrimonio extinto entre ella y el malogrado Ari Behn.

El anuncio de boda

En junio del año pasado, Durek y Marta Luisa anunciaron, orgullosos y felices, que pasarían por el altar. "Es un gran placer anunciar que nosotros, la princesa Marta Luisa y Durek Verret, también conocido como el chamán Durek, nos hemos prometido", rubricó la pareja en un comunicado oficial que distribuyó la prensa noruega. El texto iba ilustrado con una preciosa imagen de ambos donde se vislumbra el gran anillo con una piedra central verde regalo de Durak a su futura esposa.

La pareja, que ha sido cuestionada en numerosas ocasiones por su relación, añadía en la feliz misiva: "El amor no juzga de dónde vienes o quién eres como ser humano. El amor crea un puente entre personas, culturas y religiones. Y estamos felices de habernos encontrado, a través de continentes, etnias y antecedentes sociales. El amor nos hace ampliar nuestros horizontes, nos hace abrir los ojos y mirar más allá de lo que creíamos posible. El amor no nos ciega, sino que nos hace ver oportunidades, nos da fe en nosotros mismos y en los demás desde puntos de vista completamente nuevos".

