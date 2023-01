Marta Luisa de Noruega pospone su boda debido al delicado estado de salud de su pareja, el chamán Durek

2023 no ha comenzado de la mejor de las maneras para la princesa Marta Luisa Noruega (51 años). La primogénita de los reyes Harald (85) y Sonia (84) se ha visto obligada en los últimos días a posponer su boda con el chamán Durek Verret (47) debido a un supuesto agravamiento de la salud de Verret, quien padece una enfermedad renal.

Así lo ha anunciado el medio de comunicación noruego Se Og Hø: la dolencia renal que padece el guía espiritual desde hace casi tres décadas no estaría atravesando por un momento óptimo. El chamán ha hablado en varias ocasiones sobre su delicado estado de salud.

"Tenía la presión arterial alta, al igual que mi padre y mi abuelo, pero nunca me lo tomé en serio. Entonces, destruyó mis riñones y sufrí un paro cardíaco. Fue uno de los momentos más decisivos de mi vida. Estuve muerto durante cuatro minutos y cuando me reanimaron sufrí una lesión en el cerebro. Estuve en silla de ruedas durante casi dos años y necesité diálisis durante ocho", desveló en el pódcast Moments I Made.

Fue en junio de 2022 cuando la pareja anunció su compromiso. "Es un gran placer anunciar que nosotros, la princesa Marta Luisa y Durek Verret, también conocido como el chamán Durek, nos hemos comprometido", expresó la pareja en un comunicado recogido por la prensa local, acompañado de una romántica imagen de ambos, en la que se apreciaba el enorme anillo de compromiso de la Princesa, el cual llamó la atención por la piedra verde que lleva en el centro.

La pareja, que ha sido cuestionada en numerosas ocasiones por su relación, añadía en la feliz misiva: "El amor no juzga de dónde vienes o quién eres como ser humano. El amor crea un puente entre personas, culturas y religiones. Y estamos felices de habernos encontrado, a través de continentes, etnias y antecedentes sociales. El amor nos hace ampliar nuestros horizontes, nos hace abrir los ojos y mirar más allá de lo que creíamos posible. El amor no nos ciega, sino que nos hace ver oportunidades, nos da fe en nosotros mismos y en los demás desde puntos de vista completamente nuevos".

En noviembre de 2022, Marta Luisa tomó la drástica decisión de dejar de representar a la Casa Real noruega en compromisos oficiales, después de las últimas polémicas protagonizadas por su prometido.

"La princesa Marta Luisa quiere contribuir a una separación más clara entre sus propias actividades y su vinculación a la Casa Real. Por eso, de acuerdo con su majestad el rey y su familia más próxima, ha decidido que no realizará tareas oficiales para la Casa Real", rezaba el comunicado difundido a los medios de comunicación.

Marta Luisa y Verret, guía espiritual de famosos, revelaron su relación en mayo de 2019, días antes de iniciar una controvertida gira de charlas que recibió duras críticas, y que llevó a la Princesa a anunciar más tarde que dejaría de usar su título con fines comerciales.

Varias declaraciones de Verret en los últimos meses han generado de nuevo controversia en Noruega, como cuando aseguró que se curó del coronavirus gracias a un medallón especial, lo que provocó que algunas de las organizaciones con las que colaboraba la Princesa suspendieran sus acuerdos.

Días antes de hacerse pública la decisión de la Princesa, Haakon de Noruega (49), hermano de Marta Luisa, dio explicaciones sobre la última polémica familiar, y envió un mensaje de apoyo a su futuro cuñado, aunque también admitió tener sentimientos encontrados: "Este es un tema que me resulta difícil. Por un lado, mi hermana se comprometió y conocí a Durek Verrett y creo que es agradable estar con él. Me gustaría que se sintiera bienvenido en nuestra familia. Al mismo tiempo, me siento muy responsable de la institución".

La princesa estuvo casada con el escritor noruego Ari Behn entre 2002 y 2017, cuando se divorciaron, y con él tuvo tres hijas: Maud Angelica, de 19 años; Leah Isadora, de 17, y Emma Tallulah, de 14.

Behn se quitó la vida la Navidad de 2019 a los 47 años, una tragedia que Marta Luisa pudo superar gracias a la ayuda de Verret, según reveló esta. Marta Luisa se ha visto envuelta en varias polémicas a lo largo de su vida, como cuando fundó con una amiga una escuela para promover el "contacto" con los ángeles, a la vez que alardeaba de tener poderes sobrenaturales.

