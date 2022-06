Marta Luisa de Noruega anuncia su compromiso con el chamán Durek: "El amor no juzga de dónde vienes"

Marta Luisa de Noruega (50 años), la primogénita de los reyes Harald (85) y Sonia (84), ha anunciado su compromiso con el chamán Durek Verret (47). Lo ha hecho a través de un comunicado difundido este martes, 7 de junio.

"Es un gran placer anunciar que nosotros, la princesa Marta Luisa y Durek Verret, también conocido como el chamán Durek, nos hemos comprometido", ha expresado la pareja en un comunicado recogido por la prensa local, acompañado de una romántica imagen de ambos, en la que se aprecia el enorme anillo de compromiso de la Princesa, que llama la atención por la piedra verde que lleva en el centro.

La pareja, que ha sido cuestionada en numerosas ocasiones por su relación, ha añadido: "El amor no juzga de dónde vienes o quién eres como ser humano. El amor crea un puente entre personas, culturas y religiones. Y estamos felices de habernos encontrado, a través de continentes, etnias y antecedentes sociales. El amor nos hace ampliar nuestros horizontes, nos hace abrir los ojos y mirar más allá de lo que creíamos posible. El amor no nos ciega, sino que nos hace ver oportunidades, nos da fe en nosotros mismos y en los demás desde puntos de vista completamente nuevos".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Märtha Louise (@iam_marthalouise)

Hasta el momento, Marta Luisa y el chamán Durek Verret no han desvelado la fecha del enlace ni sus planes a futuro. Sin embargo, han dejado claro que anunciarán todos los detalles en cuanto tengan mayor información.

"Tened paciencia con nosotros. Anunciaremos todo cuando sea el momento adecuado, pero hasta entonces seguiremos celebrando el amor. Maud (19), Leah (17) y Emma (13) están ansiosas por nosotros y en un momento emocionante para toda la familia. Sin embargo, os pedimos que comprendáis que las niñas puedan disfrutar de un verano en paz y tranquilidad", dice el comunicado.

La Familia Real noruega también se ha hecho eco de la noticia. Según los medios locales, los Reyes le han enviado sus más sinceras felicitaciones a la pereja y "les desean lo mejor".

La noticia del compromiso ha llegado cuatro meses después de que el chamán Durek anunciara su intención de casarse con Marta Luisa en un directo que compartió con sus seguidores. El anuncio, sin embargo, no se hizo hasta ahora.

Marta Luisa de Noruega y Durek Verret en una imagen de archivo. Gtres

Actualmente, la pareja se encuentra en Los Ángeles. Pero según ha informado la secretaria de la princesa Marta Luisa, Carina Scheele Carlsen, tiene previsto volver a Noruega en los próximos días para cumplir con ciertos compromisos.

Fue en la primavera de 2019 cuando Marta Luisa de Noruega anunció en su cuenta de Instagram su relación con el chamán Durek. "Cuando encuentras a tu alma gemela, lo sabes. Y yo he tenido la suerte de haber conocido la mía... Me ha hecho darme cuenta de que el amor incondicional existe en este planeta... Me siento feliz y bendecida porque es mi novio", expresó entonces la hija de los reyes Harald y Sonia, quien entonces llevaba tres años separadas de Ari Behn, fallecido ese mismo año, el día de Navidad, y con quien tuvo tres hijas: Maud Angelica, Leah Isadora y Emma Tallulah.

La Princesa fue muy bien recibida por la familia del chamán, pero en el caso de él no ocurrió lo mismo. Según desveló Marta Luisa en una entrevista con Vanity Fair, a los Reyes noruegos les costó mucho más trabajo aceptar la relación. "En Noruega nuestro noviazgo es muy, pero muy polémico. Yo debería estar con un consejero delegado, con un lord o alguien así, de alto nivel. Estar con un chamán es algo extremadamente fuera de lo normal. Es una locura", dijo entonces. Hoy, la situación parece ser distinta y los monarcas ya se han hecho con la idea del próximo matrimonio de su primogénita.

[Más información: Durek Verret, pareja de Marta Luisa de Noruega, lanza un llamativo curso basado en su noviazgo]

Sigue los temas que te interesan