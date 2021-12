Marta Luisa de Noruega lanza un aplaudido mensaje en su aniversario más trágico

El 25 de diciembre, día de Navidad, es una fecha agridulce para la Familia Real noruega. Ese día del año 2019, Ari Behn, exmarido de la princesa Marta Luisa (50 años) y padre de sus tres hijas, se quitaba la vida. Como se desveló en los días posteriores a su muerte, sufría una grave depresión de la cual no vio salida. Lejos de convertir el tema en tabú, su entorno más cercano, incluidos sus padres, decidieron hablar de su enfermedad para visibilizarla.

Cuando se han cumplido dos años de su muerte, el recuerdo de Behn sigue muy presente en los que le conocieron y la que fuera su mujer ha publicado un importante post en sus redes sociales. Con él, no solo demuestra lo que le echa de menos, también comparte un mensaje que podría evitar un final tan trágico como el que sufrió el escritor y que tanto dolor ha causado a la familia.

"Les deseo a todos una maravillosa, pacífica y feliz Navidad", ha comenzado escribiendo la princesa, que sigue: "Recuerda que eres valioso y digno de ser amado. Quien quiera que seas y lo que sea que sientas, es importante". Unas sencillas palabras que, sin embargo, tienen un gran poder, tal y como le han hecho saber sus seguidores, que le han mandado todo su amor en unos días que saben difíciles tanto para Marta Luisa como para sus hijas.

Su mejor legado

La hija de los Reyes de Noruega se convirtió en ese momento en una gran defensora de la salud mental, poniéndola como prioridad y demostrando la importancia de su tratamiento. Pero no solo ella, también su hija mayor. Pese a que todavía era una niña, Maud Angélica (18 años), que solo tenía 16 años cuando su padre se suicidó, demostró al mundo una gran madurez al pronunciar un conmovedor discurso durante su funeral.

"Un suicidio no es culpa de nadie. No podemos culparnos a nosotros mismos. Es como una enfermedad mortal. Papá debe de haber estado tan cansado que no vio otra salida. Pero siempre hay una salida. Quiero decirles a todos que siempre hay una salida. Aunque no se vea. Hay personas por ahí que pueden ayudar. Todos merecen amor y alegría. Nunca es una debilidad pedir ayuda, sino una fortaleza. Hay tanta gente por ahí que está infinitamente feliz porque estás en su vida y la necesitas. Nunca pienses que es mejor irte", dijo la joven, que pese a su dolor aprovechó para mandar un importante mensaje, animando a las personas con problemas mentales a pedir ayuda.

Marta Luisa de Noruega y sus hijas durante el funeral de Ari Behn. Gtres

La joven se ha convertido en una abanderada de la prevención del suicidio y de la importancia la salud mental, hasta el punto de haber recibido varios galardones, entre ellos Premio de Psiquiatría de Emergencia 2020 o el concedido por la publicación Tara a 'La mujer más valiente del año', dotado de una remuneración que donó a la Asociación Nacional de Supervivientes del Suicidio.

Pero su labor no se ha quedado ahí y Maud Angélica ha llegado incluso a publicar el libro Hilos de Lágrimas, en el que narra el dolor de la pérdida de su padre y la importancia de hablar sobre cosas difíciles y que afectan. Sin duda, el mejor legado de Ari Behn.

