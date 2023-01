Dolor y lágrimas en el último adiós a Lisa Marie Presley: el conmovedor discurso de su gran amiga, Sarah Ferguson

Este domingo, 22 de enero de 2023, se ha celebrado el último adiós a Lisa Marie Presley. La hija del rey del rock Elvis Presley perdió la vida el pasado 13 de enero a los 54 años a causa de un paro cardíaco. Lisa Marie ha recibido sepultura en Mediation Garden, el jardín delantero de la mítica mansión de Graceland -Memphis- en la que el cantante vivió hasta su fallecimiento, en 1977.

La artista ya descansa junto a su progenitor, sus abuelos y su hijo, Benjamin, que se suicidó con tan sólo 27 años. Además de su familia -su madre, Priscilla, o sus hijas, Rylie (33) y las mellizas Harper y Finley (14)-, muchos de sus admiradores se han acercado a Graceland para presentar sus respetos a la cantante en un servicio conmemorativo en la mansión en Memphis, Tennessee, que heredó de su padre.

"Nuestro corazón está roto, Lisa, y todos te amamos", ha asegurado, deshecha por el dolor, la madre de Lisa este domingo, en el servicio en el jardín delantero de Graceland. "Lisa Marie Presley fue un ícono, un modelo a seguir, una superheroína para muchas personas en todo el mundo", ha añadido.

[La trágica vida de Lisa Marie Presley: huérfana de padre a los nueve años, el suicidio de su hijo y adicciones]

El mural de la casa de Lisa Marie, lleno de flores y condolencias este domingo 22 de enero. EFE

En las últimas horas, ha trascendido que la familia ha pedido a los admiradores de Lisa Marie que en lugar de comprar flores donen el dinero a The Elvis Presley Charitable Foundation, una asociación benéfica que apoya a menores en situaciones desfavorecidas a través de programas educativos y artísticos.

El acto de este domingo ha comenzado con la interpretación de un coro gospel y, más tarde, ha sido amenizado por los cantantes Alanis Morissette, Billy Corgan y Axl Rose. Mención aparte se merece en este triste último adiós, marcado por las lágrimas y el dolor, una gran amiga de Lisa Marie: Sarah Ferguson (63). La exmujer del príncipe Andrés (61) mantenía una estrecha relación con la intérprete, y ha entonado un emotivo discurso -con especial referencia a Isabel II- que ha conmovido a todos.

"Mi suegra solía decir que la tumba es el precio que pagamos por el amor. Miro a Priscilla cómo miraba a Lisa Marie, que había perdido a su hijo, pero hoy quiero hablar de acción. Debemos mirar hacia delante, yo estaré ahí, sosteniendo vuestra mano", ha asegurado, emocionada.

También ha aportado una cita del escritor George Frost: "He tenido mi vida y he disfrutado cada segundo. Pero la otra vida me llama. Ahora vivo en las estrellas y el cielo. Para mis queridos hijos, pasar un tiempo maravilloso, porque yo seguiré viviendo a través de vosotros".

Dos días antes de su muerte, Lisa Marie había aparecido con su madre, Priscilla Presley, en los Globos de Oro en Beverly Hills, California, donde el actor Austin Butler ganó el premio al mejor actor por interpretar a su padre en la película Elvis. Butler rindió homenaje a ambas mujeres en su discurso de aceptación.

Con apenas 54 años, sufrió un infarto que provocó su muerte. Una tragedia que puso punto final a una historia marcada por las ausencias, el dolor y la inestabilidad.

Lisa Marie en una imagen tomada en Londres, en septiembre de 2012. Gtres

Lisa, al igual que su padre, murió joven y en las mismas circunstancias. Elvis Presley falleció el 16 de agosto de 1977, a los 42 años, de un ataque al corazón. Su única hija, fruto de su matrimonio con Priscilla Beaulieu (77), apenas tenía nueve. Aquella partida marcó su vida para siempre. "Quería que supieras que no lo olvidé. Tú me hiciste. Te amo. Todavía eres encantador. Eras encantador entonces", dijo la también cantante en el 25 aniversario del fallecimiento del artista.

Lisa Marie fue, sobre todo, madre. Sus hijos mayores, Riley y Benjamin Storm, nacieron de su matrimonio con el músico Danny Keough (58). El segundo se suicidó el 12 de julio de 2020 con 27 años, provocando un dolor irreparable en la cantante. Ella misma escribió en un artículo publicado por la revista People: "El duelo es algo que tendrás que llevar contigo por el resto de tu vida, a pesar de lo que ciertas personas o nuestra cultura quieran que creamos".

La vida sentimental de Presley fue bastante inestable. Además de su matrimonio con Danny Keough, se casó otras tres veces. La segunda con Michael Jackson, en 1994, sólo tres semanas después de divorciarse del músico.

La relación con 'el rey del pop' duró poco. Sólo estuvieron casados dos años, pero fue el tiempo suficiente para que la cantante convenciera a Michael Jackson de resolver las acusaciones de abuso de menores fuera de los tribunales e ir a rehabilitación por su excesivo consumo de drogas.

En el año 2000, se comprometió con el músico John Oszajca, pero rompió la relación después de conocer a Nicolas Cage (59). Se casaron en agosto de 2002, pero el actor solicitó el divorcio en noviembre. En 2006, la fallecida artista contrajo matrimonio con su guitarrista y productor musical Michael Lockwood (61) con quien tuvo a dos hijas gemelas, Harper y Finley. Se divorciaron después de una década juntos.

Tras el nacimiento de sus hijas menores, Lisa Marie Presley se volvió adicta a los opioides, una situación de la que habló públicamente. Lo que comenzó con un tratamiento médico terminó en una dependencia que la hizo temer pos su vida.

Sigue los temas que te interesan