Marta Luisa de Noruega denuncia que sufre acoso: "Sé a lo que puede conducir la presión de los medios"

Marta Luisa Noruega (51 años) ha vivido uno de los años más complicados de su vida. Pese a estar acostumbrada a ser protagonista de titulares desde su más tierna infancia al pertenecer a la Familia Real noruega, las muchas críticas de las que ha sido objeto este 2022 han provocado que la Princesa haya pronunciado un "basta".

Lo ha hecho en sus redes sociales, donde ha compartido un extenso texto, casi a modo de comunicado, en el que ha denunciado el acoso del que tanto ella como su prometido, Durek Verret (47), han sido víctimas a lo largo de este año.

La pareja ha logrado 'aguantar' durante varios meses, de hecho, ha vivido momentos cargados de alegría como el anuncio de su compromiso. Sin embargo, la cercanía de los días de Nochebuena y Navidad han provocado que Marta Luisa se pronuncie. El motivo está en el 25 de diciembre, un día muy doloroso para ella y su familia al ser cuando su exmarido y padre de sus tres hijas, Ari Behn, se quitó la vida en 2019.

"Los días previos a Navidad son muy difíciles en nuestra familia", ha comenzado escribiendo en su perfil de Instagram. "Recordamos a Ari y lo que pasó en la Navidad de hace 3 años. Son días muy oscuros a nuestro alrededor y en nuestro interior. Tenemos que llorarle, pasar de nuevo por las emociones del duelo, estar presentes. Necesitamos paz y tranquilidad".

"Tengo tres hijas a las que tengo que abrazar. Estar ahí para ellas. Tres hijas que tienen diferentes necesidades y formas de lidiar con el dolor. Porque este dolor dura muchos años. Hay fases del duelo que son nuevas, pues todavía está muy presente. Por todo eso tengo que cuidarme, para poder estar para mis hijas", ha seguido.

Marta Luisa de Noruega y Durek Verret en una imagen de archivo. Gtres

Como explica, sus tres hijas, Maud Angelica, de 19 años; Leah Isadora, de 17, y Emma Tallulah, de 14, son el motivo por el que ha decidido hacer pública esta denuncia y es que necesita, por encima de todo, estar concentrada en ellas. Y esto es algo que no puede hacer si tiene que estar luchando contra mensajes dañinos dirigidos tanto a ella como a su prometido.

"Hemos vivido una tormenta mediática sin igual en la segunda mitad del año. Una cobertura de prensa que algunas personas solo podrían soportar durante tres días y que Durek y yo hemos tenido que aguantar año tras año", ha desvelado la princesa Noruega.

Un acoso que, según revela, ha afectado a su salud mental. "Mi salud mental no estaba en su mejor momento cuando empezó este período tan pesado, la época prenavideña. Sé a lo que la presión constante de los medios a lo largo de años puede conducir. Lo he estado sintiendo en mi cuerpo desde que era adolescente, e incluso antes. Además, temo que la historia se repita. Necesitamos paz y tranquilidad", ha pedido.

Marta Luisa de Noruega y Ari Behn en una imagen de archivo. Gtres

Pero parece creer que no va a tenerla. "En nuestro momento más vulnerable nos han hecho una emboscada", ha denunciado, desvelando que un medio noruego llamado Dagbladet ha intentado tender una trampa a Durek Verret, haciéndose pasar por uno de sus clientes mientras llevaba una cámara oculta para realizar un artículo.

"Lo he vivido antes. Hay medios que no escatiman en medios para conseguir un artículo que les dé una visita. Le hicieron lo mismo a Ari. Nunca se rindieron. Le siguieron. Acechándolo. Criticándolo todo el rato", ha seguido. Unas prácticas que ahora estaría sufriendo su novio y que, según dice, con Ari Behn fueron denunciadas y criticadas cuando ya era demasiado tarde, cuando su exmarido "ya estaba muerto". "Espero que esta vez no esperen tanto tiempo para volver sobre sus pasos", ha terminado.

Tres años sin Ari Behn

El 25 de diciembre de 2019 la Familia Real noruega vivía su momento más trágico. Ari Behn, exmarido de Marta Luisa y padre de sus tres hijas, se quitaba la vida coincidiendo con el día de Navidad, que ya nunca ha vuelto a significar lo mismo. En los días posteriores, se conoció que el artista estaba pasando por una grave depresión crónica que se agravó tras divorciarse de la hija de los reyes Harald y Sonia, en 2019.

Marta Luisa de Noruega y sus hijas durante el funeral de Ari Behn. Gtres

Lejos de convertir el tema en tabú, su entorno más cercano, incluidos sus padres, decidieron hablar de su enfermedad para visibilizarla. De todos los mensajes, el pronunciado por su hija Maud durante su funeral ha sido uno de los más destacados.

"Un suicidio no es culpa de nadie. No podemos culparnos a nosotros mismos. Es como una enfermedad mortal. Papá debe de haber estado tan cansado que no vio otra salida. Pero siempre hay una salida. Quiero decirles a todos que siempre hay una salida. Aunque no se vea. Hay personas por ahí que pueden ayudar. Todos merecen amor y alegría. Nunca es una debilidad pedir ayuda, sino una fortaleza. Hay tanta gente por ahí que está infinitamente feliz porque estás en su vida y la necesitas. Nunca pienses que es mejor irte", dijo la joven, que pese a su dolor aprovechó para mandar un importante mensaje, animando a las personas con problemas mentales a pedir ayuda.

