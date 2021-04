El estudiado 'look' de Letizia con el que hace un guiño a la ciudad de Totana

La primavera ha llegado a Zarzuela. Puede que el resto del país no se haya dado cuenta, ya que seguimos con jersey, pero en ese micromundo situado en El Monte de El Pardo, ya están en plena estación de las flores. Aunque si me apuras, viendo el look que ha elegido hoy la reina Letizia (48 años), allí es hasta verano.

Letizia ha decidido estrenar y estrenar a lo grande. Igual es que tiene la sensación, casi como todos, de que esto empieza a tener un fin y ha decidido tirar la casa por la ventana. Otra cosa es que haya acertado, que claramente no, pero estamos contentos de que por lo menos hayamos dejado los negros y los grises en el armario y nos atrevamos a ir de colores. Además, Letizia ha hecho un claro guiño a la ciudad de Totana, pues su outfit lleva los mismos colores que su bandera.

El 'outfit' que ha escogido la Reina para su último acto de la semana. Gtres

Así la esposa de Felipe VI (53) ha viajado hasta Murcia para presidir un congreso sobre Enfermedades Raras vestida como si fuera a cenar con su grupo de amigas un noche cualquiera por Madrid. Para ello, ha sacado de su armario unos pantalones cropped en rojo, con cuatro botones XXL en la cintura, que hace más de cinco años que están en su armario. Son de la firma Uterqüe y cuando los compró hace un lustro costaban 89 euros.

Lo que sí es nueva es la camiseta, trendy total que dirían las que saben de moda. Porque esta primavera verano las mangas abullonadas no pueden estar más de moda. Es un top blanco de la firma Naf Naf, que compro hace mucho El Corte Inglés, y que tiene un precio de 78 euros.

Las bailarinas de Letizia. Gtres

El mismo día que estrenó, hace cinco años, los pantalones de la firma de Inditex calzó las mismas bailarinas de tacón francés que ha llevado esta mañana en Murcia. Son también de Uterqüe. El bolso parece que lo hemos dejado en casa. Aunque la idea era buena, la combinación no era acertada. Demasiado veraniego para un 30 de abril y poco 'regio' para vestir a una Reina aunque sea una cita de trabajo. Saber vestirse es parte de su trabajo y ella parece no querer aprender o saber. Después de tantos años, ya nos hemos acostumbrado.

