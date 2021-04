La reina Letizia llama la atención con sus extravagantes zapatos de pitón en el Día del Libro

Podríamos hacer un debate serio, y no como el del otro día con los candidatos para Presidente de la Comunidad de Madrid, sobre qué color le sienta mejor a la reina Letizia (48 años). Si nos preguntas a nosotras, seguro que te diríamos que el rojo, pero tras verla vestida de azul pavo real esta mañana, ya no sabríamos qué decirte.

Los Reyes han presidido el acto con motivo del Día Internacional del Libro en la Universidad de Alcalá de Henares. Cuando vuelvan los buenos tiempos, que seguro volverán, también vendrá con ellos de nuevo la entrega del Premio Cervantes y el almuerzo en el Palacio Real que sus majestades ofrecen cada año al mundo de las letras.

El 'outfit' que ha escogido la Reina para su último acto de la semana. Gtres

Si ayer se trataba de no eclipsar a la princesa Leonor (15) y la infanta Sofía (13), hoy Letizia ha dejado claro que Reina solo hay una, y es ella. La esposa de Felipe VI (53) ha sacado de su armario un vestido en color azul del que ya nos habíamos olvidado. ¿Por qué? Porque la primera vez que se lo puso no lució ni la mitad que esta mañana.

Se trata de una prenda de punto, de Massimo Dutti, en canalé, de corte midi con el cuello en pico y con un cinturón en forma de lazo que le marca la cintura (ya sabemos que es un punto esencial y básico en cualquiera de sus looks). El estreno de esta prenda tuvo lugar el el año pasado, en una visita en junio al Centro Cultural del Matadero en Madrid, fue un acto en interior y la verdad es que el traje decía entre poco y nada. Pero hoy, con la luz natural, ha resultado ser una preciosidad.

La Reina luciendo el vestido ya sin abrigo. Gtres

Lo que no terminaba de encajarnos en el conjunto era el abrigo. La Reina se ha cubierto (porque ella no se los pone, se cubre con ellos al colocarlos sobre los hombros) con un abrigo blanco de Felipe Varela, aquel modisto que ocupa todo el armario de Zarzuela y que ya casi no nos acordamos de él. Se trata de una prenda que lleva muchos años en su vestidor y que tiene en rojo y color camel también.

Los extravagantes zapatos de Letizia. Gtres

Como complementos, ha elegido un conjunto de Magrit a tono con el vestido. Unos extravagantes zapatos de pitón que han sido los verdaderos protagonistas de la jornada. La cartera es el modelo Hawa, realizada en piel y charol y que podéis comprar en la web de la firma española por 240 euros.

Lo mejor, los pendientes (qué gusto escribir esta frase que hacía siglos que no lo hacíamos). La Reina ha lucido los aros de oro blanco con diamantes de Bulgari, una pena que no les haya colocado las dos aguamarinas que puede colgar de ellos porque son una pasada. Y, por supuesto, el anillo de Karen Hallam.

