Raquel, la hermana de Olga Moreno, estalla contra Rocío Carrasco: "Miente y calumnia para cobrar"

Raquel Moreno, una de las hermanas de Olga Moreno (45 años), la esposa de Antonio David Flores (46) y actual concursante de Supervivientes 2021, ha estallado. La sevillana, que vive en Barcelona, ha utilizado sus redes sociales, en concreto su cuenta de Twitter, para disparar contra Telecinco, La Fábrica de la Tele y contra Rocío Carrasco (44), a la que acusa directamente de "mentir" y "calumniar" para cobrar una "cantidad de dinero exagerada".

El tuit en realidad es un hilo, una especie de comunicado rubricado por Raquel Moreno Obrero, una de las hermanas de Olga, con rabia, dolor e indignación. Así empieza, de hecho, la carta que ha escrito para que todo el mundo la lea. "Indignación con La Fábrica de la Tele. Después de estar callada todo este tiempo, estoy cansada e indignada con todo lo que está pasando. Primero, con esta señora, a la cual se le ha permitido salir libremente a grabar un documental sin réplica alguna en el que su único propósito es mentir y calumniar, obviamente, todo eso, cobrando una suma de dinero exagerada", expresa.

En el segundo punto se lanza contra los presentadores de la docuserie, las dos personas que entrevistaron a Rocío Carrasco por primera vez en 25 años en un plató de Telecinco.

"Segundo, los jueces Jorge Javier Vázquez y Carlota Corredera junto con los colaboradores, entre otros, Belén Esteban -la cual me ha decepcionado mucho-, ya que para ellos a la vista está que la presunción de inocencia no existe. Me parece vergonzoso que La Fábrica de la Tele y todos los que pertenecen a este circo se dediquen a generar ingresos destrozando a personas en programas como Sálvame y que a su vez los espectadores estemos contribuyendo a todo eso".

"Mi hermana Olga", prosigue Raquel, "como muchas otras personas, lo único que ha hecho ha sido enamorarse de una persona con dos hijos, a los cuales lo único que ha intentado ha sido cuidarlos y quererlos. El episodio del hospital yo misma lo he vivido y han tergiversado la realidad a su antojo. Molesta mucho el hecho de saber que todo esto estaba planeado y grabado desde hace un año y que, por audiencia y morbo, el despido se haya realizado ahora, para darle más bombo y que no haya defensa posible y poder seguir con el linchamiento gratuito".

Para concluir, Raquel Moreno da las gracias a El programa de Ana Rosa y a su presentadora, Ana Rosa Quintana (65) por la "imparcialidad" y también pide que dejen de "molestar" a sus padres y a la madre de Antonio David Flores, la suegra de su hermana.

"Agradezco a Ana Rosa y su programa, que sean imparciales en este momento. Quiero decir que la familia está más unida que nunca, los Flores y los Moreno somos una piña. Por favor, no llamen ni molesten a mis padres ni a la madre de mi cuñado, son personas mayores a las que no se les debe meter en todo esto. Respetadlos. Familia, os quiero. Raquel Moreno Obrero".

Rosa, otra hermana Moreno

Publicaciones de Rosa Moreno en sus redes sociales.

Raquel no ha sido la única hermana de Olga que ha explotado en las redes sociales en defensa de su familia. Hace algunas semanas, justo al principio de que se emitieran los primeros episodios de Rocío, contar la verdad para seguir viva, Rosa Moreno utilizaba su cuenta de Instagram para denunciar lo que ella creía era una manipulación.

"Esto demuestra una vez más la manipulación que tenemos en la televisión. ¡Ya basta de creer todo lo que cuentan!", afirmó, en relación a las palabras de Rocío Flores (24) tras denunciar que quiso intervenir en directo en la emisión de los dos primeros episodios. Y continúa en otro story: "La justicia no debe ser mediatizada. ¡Lo que faltaba! ¡Qué vergüenza y manipulación, señores! Esto demuestra una vez más cómo va España".

"Los que te conocemos bien no necesitamos ninguna prueba, pero desgraciadamente hay gente muy mala y poca inteligencia que creen a ciegas sin conocer la verdad. Demasiada gente está contigo, cuñaíto. Y la verdad sólo tiene un camino y saldrá a la luz. ¡Fuerza! ¡Ya basta de hacer daño y opinar gratuitamente!", concluyó.

