Pedro Trapote, desolado, entierra a su hijo en la más estricta intimidad

Este viernes, el empresario Pedro Trapote (80 años) ha dado el último adiós a su hijo Pedro Trapote Mateo en la más estricta intimidad y rodeado tan solo por su familia más cercana. El ganadero, que falleció el miércoles a los 54 años a causa de un paro cardíaco como pudo conocer JALEOS, ha sido enterrado en el madrileño cementerio de San Justo en una ceremonia privada. El emblemático empresario madrileño, completamente destrozado, ha estado arropado por sus hijos y sus nietos, abatidos tras esta inesperada y dolorosa pérdida.

Desolado, Pedro Trapote ha necesitado la ayuda de su mujer, Begoña García-Vaquero, y de otros familiares cercanos, para mantenerse en pie a la salida del tanatorio de San Isidro antes de poner rumbo al cementerio para el entierro de su primogénito, donde se ha pronunciado un breve responso en el que solo han estado presentes sus seres más queridos, visiblemente afectados en el último adiós a Pedro Jr.

Pedro Trapote recibiendo el cariño y las condolencias de su entorno y familiares. Gtres

El ganadero, que residía en Sevilla, era una persona muy querida y si este pasado jueves acudían al tanatorio numerosos amigos para asistir a su capilla ardiente y apoyar a Pedro Trapote en el momento más complicado de su vida -como Ana Rosa (65), Lucio Blázquez (88) o Jaime Ostos (90), entre otros-, este viernes sus amigos le han demostrado el cariño a Pedro Trapote Mateo con flores. Las decenas de coronas que acompañaban al cortejo fúnebre encabezado por la familia representan el inmenso cariño que tantos amigos han querido mandar a la familia del dueño de locales tan emblemáticos como Joy Eslava o Teatro Barceló tras el fallecimiento de Pedro Jr.

Pedro Trapote Mateo perdía la vida en la cama de su habitación el pasado miércoles, a los 54 años. El ganadero se encontraba mal durante los últimos días, y para descartar ninguna sorpresa acudió al hospital de Sevilla para ser atendido. Quería que descartaran que sus dolencias estuvieran relacionadas con la Covid-19. Al sentirse mejor en el centro hospitalario, decidió irse a descansar a su finca. Los médicos consideraron que no necesitaba hospitalización. La causa de la muerte es un paro cardíaco.

Los familiares siguiendo el féretro en el cementerio de San Justo. Gtres

Una trágica pérdida que ha afectado a toda la familia y, en concreto, a sus dos hijos, Jacobo y Pedro. Los mellizos que tuvo con Diana Dominguín. Ambos habían felicitado a su padre por su cumpleaños el pasado día 7 de abril, este mismo mes. Nunca se hubieran imaginado la noticia que les dieron de buena mañana. Los hijos de Pedro Trapote Mateo viven en Madrid donde reside su madre. Jacobo estudia doble grado de ADE en la Universidad Francisco de Vitoria, y Pedro cursa en el King College. Diana Dominguín está muy orgullosa de ellos, como lo muestra en redes sociales, haciendo marcas con los nombres de sus pequeños. Pedro y Diana se separaron hace años y la Dominguín rehizo su vida junto a Jacobo Reguera.

Antes de eso, eran muy conocidos los veranos en Marbella, donde a Diana y a Pedro se les veía en fiestas, siempre acompañados por la que fue un bastión de la época dorada de la ciudad: Mae Dominguín, la exsuegra del fallecido. El matrimonio duró poco. Cuando Jacobo y Pedro cumplieron los dos años, la pareja se separó. El divorcio no fue nada fácil. El mismo Pedro lo reconocía: "Nada fue fácil hasta que Diana me pidió que dejásemos atrás nuestras diferencias por nuestros hijos y me pareció la mejor manera para los dos".

Pedro Trapote Mateo junto a su padre, Pedro Trapote, y la mujer de este, Begoña, en una imagen de archivo fechada en noviembre de 2011 Gtres

Pedro Trapote, que se había recuperado de una delicada intervención pulmonar que le fue practicada hace unos años, era un persona muy apreciado por su simpatía y afabilidad en el mundo del toro. Cabe recordar que comenzó su andadura en la ganadería Toros de la Pata. Con el paso de los años, se adueñó de la finca Tinahones en Constantina. Sus últimos años, Pedro Trapote Mateo los dedicó a su finca Las Majadillas de El Castillo de las Guardas, considerada una de las mejores en la crianza del toro bravo.

