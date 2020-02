Carla Vigo y su última 'obsesión': la sobrina de Letizia quiere ser bailarina de un rapero

Carla Vigo (19 años) quiere triunfar. A estas alturas, nadie pone en duda que la sobrina de la reina Letizia (47), hija de la fallecida Érika Ortiz, es una joven que ama el arte, la interpretación y la música. Una pasión que la une aún más a su tía, quien no solo es una asidua a las salas de cine más castizas de Madrid sino que también acude a infinidad de conciertos, obras de teatro y en el ámbito artístico, no falla en su cita con ARCO, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid.

Pero ahora Carla desea ir más allá. Su ambición está alejada de ser una mera espectadora: ella quiere figurar. Según ha podido averiguar JALEOS por fuentes cercanas a la sobrina de la reina de España, Carla Vigo está intentando conseguir una audición para formar parte del equipo de bailarinas del rapero Recycled J (26). El artista madrileño es su performer favorito desde hace bastante tiempo y la joven estaría dispuesta no solo a aparecer en alguno de sus vídeos sino incluso hacer de female dancer en los conciertos puntuales que el hip-hopero tiene por España.

Carla Vigo junto al rapero Recycled J. en su último concierto en Madrid. Redes sociales

Hace apenas dos semanas, Carla cumplió uno de sus grandes sueños. No solo fue una de las asistentes al concierto que Jorge Escorial (nombre de pila de Recycled J) ofreció en el Invernadero de la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid sino que previamente tuvo acceso al exclusivo meet&greet. Su encuentro con 'El chico de Carabanchel' fue de lo más amable, se tomaron una foto juntos, se fue con un disco firmado por su ídolo y pudieron hablar durante un rato antes de que empezase el show.

Una vez más, Carla Vigo está intentando lograr sus objetivos profesionales por sus propios medios y a través de su fuente personal de contactos. Tal y como desvelan a este diario fuentes de su círculo más próximo, Carla no quiere involucrar a su tía Letizia en ninguno de estos aspectos para que jamás puedan señalarla como una "enchufada".

La prima mayor de las infantas Leonor (14) y Sofía (12) estudia 2º de Bachillerato en la rama de Artes Escénicas en el Instituto Isabel la Católica de Madrid y forma parte del elenco de la compañía Smile Crew Company. Esta escuela, creada en el año 2008 por Ylfran Castro, está especializada en danza urbana. El objetivo principal de la agrupación es "dar a conocer la danza urbana como un concepto artístico, profesional, con alma y sincero. Con ganas de enseñar la fuerza de esta danza con nuestra esencia ya que intentamos un equilibrio entre cantante-música-danza", según desvela su página web.

Un momento duro para Carla

Carla Vigo intenta solapar su dolor con música, amigos y nuevas ilusiones artísticas, pero febrero siempre es un mal mes para ella. El pasado día 7 se cumplieron 13 años desde que su madre, Érika Ortiz, decidiera quitarse la vida en el piso del madrileño barrio de Valdebernardo, propiedad de Letizia antes de que esta pusiera pies en el palacio de la Zarzuela.

Instagram story de Carla Vigo Ortiz, sobrina de la reina Letizia, en homenaje a su madre. Redes sociales

Un día "traumático" para la aspirante a bailarina y por lo que decidió rodearse de los suyos para "no pensar demasiado", según desvela su entorno a este periódico. Pese a todo, Carla Vigo decidió brindar un pequeño homenaje a Érika Ortiz en sus redes sociales.

Compartió esta significativa estrofa de la canción Eterno del grupo de rap Ocer y Rade: "Perdóname, me siento solo, sin salida. Mis ojos llorando, mi corazón no te olvida. Mamá, te echo de menos, nos vemos en otra vida. Te fuiste para el cielo, pero desde allí me cuidas. Que venga lo que sea, que yo estoy en paz. Ya nada me puede parar: me alivia, me llena y me quema. [...] Solo quiero decirte que te quiero. Que no te olvido, que te echo de menos". Este story de Instagram lo coronó con las palabras 'Bella flor' (no es la primera vez que se refiere así a su su madre) y el emoji de un precioso corazón rojo.

