Hoy en Prime Video la película de fantasía oscura de George R.R. Martin fuera de 'Juego de Tronos': 90 minutos de acción y magia

Aunque George R.R. Martin sea conocido, principalmente, por 'Juego de Tronos' y el universo de Poniente, lo cierto es que el escritor ha desarrollado múltiples relatos más allá de los dragones de los Targaryen.

En 2025, Paul WS Anderson, reputado cineasta de Hollywood a cargo de la gran saga de 'Resident Evil' en cines y otras adaptaciones como 'Monster Hunter', se atrevió a trasladar al formato cinematográfico la desconocida 'Tierras perdidas' sin demasiada suerte.

La producción de Constantin-Film fue un fracaso absoluto en cines, recaudando solamente 6 millones de dólares en la taquilla frente a los 55 millones de presupuesto con los que contó para su desarrollo. Sin embargo, como es habitual en estos casos, la cinta encontró refugio en streaming, y ahora es uno de los placeres culpables de Prime Video.

Con Milla Jovovich y Dave Bautista como protagonistas, 'Tierras perdidas' nos traslada a un mundo de hechicería y magia donde los hombres lobo y otras criaturas existen: se trata de una aventura de fantasía oscura con un profundo mensaje que nos hace reflexionar sobre aquello que verdaderamente deseamos.

Fantasía más allá de Poniente

La historia nos presenta a una reina desesperada por encontrar la felicidad en el amor. Por ello toma la decisión de enviar a la poderosa bruja Gray Alys a las Tierras Perdidas, en busca de un poder mágico que permite a una persona transformarse en un hombre lobo.

Con el misterioso cazador Boyce, que la apoya en la lucha contra criaturas oscuras y despiadadas, Gray deambula por un mundo inquietante y peligroso. Pero solo ella sabe que, cada deseo que se concede, tiene consecuencias inimaginables.

A pesar de que la crítica no tuvo piedad con el proyecto, ahora mismo es para muchos un "filme de resguardo" que ofrece una zona de confort inexplicable al resucitar la experiencia de videoclub, con una película propia de festivales que es una fiesta a ojos de cierto público.

Con un total de 90 minutos, una hora y media, 'Tierras perdidas' es una apuesta recomendable para adentrarse en el imaginario de George RR Martin fuera de las esferas de 'Juego de Tronos', lo que permite ver cómo crea sus historias el creativo.

Desconocemos lo que hubiera pasado si la película hubiera triunfado, pero sin duda habría sido interesante ser testigos del posible nacimiento de otro universo cinematográfico del padre de Poniente, máxime teniendo en cuenta que su reparto posee estrellas de alto calibre.