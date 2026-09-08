Atresmedia e ITV Studios estudian acciones legales contra Mediaset y 'Rueda la letra' por presunto plagio de 'Pasapalabra'

Nuevo capítulo del interminable culebrón judicial que rodea a Pasapalabra.

Atresmedia e ITV Studios, productora dueña del concurso de Antena 3, estudian emprender acciones legales contra Mediaset al considerar que Rueda la letra es un plagio de Pasapalabra, según ha podido saber EL ESPAÑOL.

Se trata del concurso que estrenó este lunes Telecinco y que incluye la mítica prueba de El Rosco, aunque aquí lleva como título La rueda.

Este movimiento se produce después de un clamor generalizado, en el que los espectadores se cercioraron de las evidentes similitudes del programa que presenta Carlos Sobera con Pasapalabra.

La mecánica es similar. Los concursantes — Fran González y Lilit Manukyan— compiten en equipo junto a famosos en cuatro juegos previos —uno de ellos es una prueba musical—, que les permite acumular segundos de cara a La rueda final.

Como en Pasapalabra, los participantes luchan por un bote, que de inicio, ha ascendido a 200.000 euros.

El ganador de cada programa acumula 1.200 euros, mientras que el perdedor se juega su continuidad en la siguiente entrega frente a un nuevo aspirante en La Oportunidad, que vendría a ser La Silla Azul.

Carlos Sobera, presentador de 'Rueda la letra'. Mediaset España

En la presentación de Rueda la letra, Mediaset defendió la originalidad de Rueda la letra.

"Hay cientos miles de concursos a lo largo de la televisión de todo el mundo y hay tantos programas de concursos de preguntas y respuestas que juegan con letras, con palabras, con música... Hemos hecho el trabajo con todo el expertise internacional que hay", dijo Jaime Guerra, Director de la División de Producción de Contenidos del grupo.

Estreno discreto

El concurso presentado por Carlos Sobera se estrenó en las tardes de Telecinco este lunes firmando un 9,1% de share y 624.000 seguidores.

Se trata de un dato discreto, en sintonía con las cifras en las que se mueve la franja vespertina de la cadena, y que no hizo sufrir a Pasapalabra. Eso sí, es preciso aclarar que ambos formatos no compiten de forma frontal.

El estreno de #RuedaLaLetra en la tarde de @telecincoes firma un 9.1%, 624.000 y 1.349.000 espectadores únicos



🎯 Promedia un 46.3% de fidelidad



🎯 +8.9% de plusvalías#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/XuX9DI7S06 — Dos30' (@Dos30TV) September 8, 2026

El concurso que pilota Roberto Leal en Antena 3, y que desde el verano acoge a AlaZ, la prueba que reemplaza a El Rosco, lideró con un 17,8% y 1.365.000 espectadores. Durante el juego final, el programa alcanzó el 23% de share.

Hay que remontarse hasta mayo, cuando Atresmedia perdió los derechos de El Rosco tras una sentencia del Tribunal Supremo.

A las pocas horas después, trascendió la jugada secreta de Mediaset al sellar un acuerdo con MC&F para hacerse con los derechos de la mecánica de la mítica prueba, supeditada a una resolución favorable a la compañía neerlandesa.

Tras quedarse con El Rosco, el grupo de Fuencarral debía construir desde cero un formato que no se pareciese en absoluto a Pasapalabra si quería evitar nuevos problemas legales.

Para ello, confió en la productora Bulldog y puso la dirección en manos de Rafa Guardiola, histórico director de Pasapalabra en su etapa en Mediaset.

Cruce de demandas

Cabe señalar, por cierto, que Mediaset anunció que MC&F demandaría Antena 3 ante las "insalvables similitudes" entre AlaZ y El Rosco.

La compañía de Fuencarral consideró que la nueva prueba se parece más a El Rosco que a DallAZetA, el formato suizo en el que se basa AlaZ.

Atresmedia respondió con un comunicado en el que defendió su postura y aseguró que la prueba de ‘AlaZ’ no está basada en ‘El Rosco’.

La compañía subrayó, además, que las diferencias entre ambas pruebas son "incuestionables" y afirmó haber cumplido "escrupulosamente la sentencia del Tribunal Supremo".

Atresmedia, además, denunció lo que considera una estrategia destinada a perjudicar a su nueva prueba y a uno de sus programas de mayor éxito.

"Lo que parece estar en marcha no es la defensa de unos derechos, sino una campaña para destruir el éxito de la nueva prueba, así como el de uno de los programas de mayor éxito de su competencia y más querido por la audiencia", señaló.