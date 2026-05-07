Adriana Torrebejano: "Prohíbo comer plátano y fumar antes de una escena íntima. Y también se agradece un lavadito de dientes"

Dicharachera, divertida, camaleónica. Son muchos los adjetivos que podrían describir a Adriana Torrebejano, protagonista de ¿A qué estás esperando?, la serie que triunfó en Atresplayer con su primera temporada -ya se graba la segunda- y que ahora se emite en Antena 3.

Cuenta la actriz que cuando recibió la sinopsis se "enamoró" del "caos" de Sonia Beched, su personaje. Y es que, al final, tiene algo de todas las mujeres de 30 años: "Luchadoras, con inseguridades, valientes y con una vida caótica".

Adriana, además, valora positivamente la figura de los coordinadores de intimidad, fundamentales en cualquier producción que tenga escenas eróticas. "Por fin puedo hacer una escena de sexo sin estar preocupada de la intimidad", confiesa aliviada.

Acostumbrada a verla en comedias, como Muertos SL, Adriana Torrebejano dice que ahora le apetece "un cambio de viento". De hecho, acaba de rodar Reina Roja. "A ver si así me llegan más personajes dramáticos".

Retrocedamos en el tiempo. ¿Cómo te llega esta serie?

Me propusieron hacer el casting y me mandaron como una especie de sinopsis, donde me dijeron que se iban a basar en la novela de ¿A qué estás esperando? de Megan Maxwell. Lo primero que hice fue comprarme el libro.

Me lo leí de una tirada y dije: '¡Wow!, tengo que ser Sonia sí o sí, no hay alternativa". Entonces me preparé muy bien el casting, aunque fui con muchos nervios. Me decía: "¡Dios!, quiero hacerlo bien, pero es que no lo puedo perder porque tengo que hacer yo este personaje".

Adriana Torrebejano y Rubén Cortada en '¿A qué estás esperando?'.

Así que te enamoraste completamente de Sonia.

Sí, me enamoré de su caos. Es una mujer muy normal, una persona soltera, una luchadora, muy valiente, con muchas inseguridades, o sea, era un bombón de personaje.

¿Te pareces en algo a ella?

Tiene un reflejo de todas las mujeres de 30 años: son luchadoras, con inseguridades, valientes, tienen una vida caótica porque tienen que estar a la velocidad que va la vida, el trabajo, el no llegar a todo lo que hay que hacer en el día. Y si eres madre, puedes empatizar aún más.

"Por fin puedo hacer una escena erótica sin estar preocupada de la intimidad"

Acumulas muchos proyectos pero, ¿encabezar una serie supone una mayor responsabilidad?

Es mucha responsabilidad, sí, y sobre todo porque son unos libros que tienen un éxito brutal en todo el mundo. Aún tengo más en esta segunda temporada que estamos rodando, porque no existen libros, y tengo ganas de saber cómo la gente que ama la obra de Megan se toma la evolución de los personajes.

¿Qué feedback te ha llegado a raíz de su emisión en Atresplayer y Antena 3?

Me ha llegado un feedback buenísimo. Tenía un poquito de miedo porque es difícil plasmar lo que la gente lee de un libro en imagen. Pero Megan me dio mucha tranquilidad cuando vio los capítulos, y me dijo que había hecho una Sonia increíble, mucho mejor de lo que ella se había imaginado.

La actriz Adriana Torrebejano en el Festival de Málaga 2025.

La serie cuenta con numerosas escenas de carga erótica. ¿Te sentiste cómoda?

Mucho, porque los coordinadores de intimidad nos cuidaron mucho, con unas coreografías muy marcadas con los compañeros y los directores. La verdad es que yo me siento muy cómoda porque abordamos estas escenas como una secuencia como otra cualquiera de la serie.

¿Cómo ha cambiado vuestro trabajo la figura de los coordinadores de intimidad?

Todo, radicalmente. Ninguna serie se podría hacer sin coordinación de intimidad, pero exactamente esta sería imposible. Por fin puedo hacer una escena de intimidad sin estar preocupada de la intimidad, porque a mi personaje no le preocupa estar desnuda, me puede preocupar a mí. Gracias a este departamento se consigue que yo me olvide de eso y pueda hacer la escena.

"El sexo sigue siendo tabú. Por eso es importante este tipo de series"

He leído que, en las escenas de besos, prohíbes a tus compañeros comer plátano y fumar antes. ¿Es cierto?

Eso así, es real. Y siempre digo que un lavadito de dientes también se agradece, que si te acabas de comer el bocata...por favor.

¿Crees que el sexo sigue siendo un tema tabú o que poco a poco se va normalizando?

No, el sexo sigue siendo un tabú. Solemos hablar de otras emociones y de otras cosas, pero del sexo no se suele hablar. Por eso es importante este tipo de series, para que se vean personajes así con esa naturalidad y que lo viven de una forma natural.

Adriana Torrebejano, en 'Muertos SL'.

También te vemos en Muertos SL. ¿Cómo es meterse en la funeraria Torregrosa?

Hace poco terminamos de rodar la cuarta temporada, y es maravilloso. Espero que esta serie nos dure muchas, muchas, muchas temporadas, porque yo lo disfruto mucho. Amo a todos mis compañeros y lo pasamos increíble rodando porque estamos todo el rato riendo. Los guiones son tan buenos, porque los Caballero escriben muy bien, que es una delicia. Estoy enamorada de mi personaje.

"Estoy deseando que salga 'Reina Roja', a ver si así me llegan personajes dramáticos"

Comedia o drama. ¿Qué te gusta más? ¿Qué tiene que tener un papel para aceptarlo?

Me gusta cambiar y hacer de todo un poco. Últimamente lo que más he hecho ha sido comedia, pero acabo de rodar Reina Roja. Estoy deseando que salga, y a ver si así me llegan personajes dramáticos...

Los personajes te llegan como en momentos que dices 'es que ahora me apetece esto'. Cuando hice varias pelis de comedias, de repente, me apetecía algo que te abriese en canal, que te destroce la vida, y así llegó Reina Roja, que era lo que estaba buscando. Me apetece que ahora venga un cambio de viento.

¿Te llama hacer de colaboradora en algún programa o participar en un talent como Tu cara me suena?

Ya he hecho cositas de colaboradora, de entretenimiento. Pero programas como Tu cara me suena o El Desafío conllevan muchos meses, y es complicado. Por suerte no tengo tantos meses libres para poder cerrarme eso.