Hoy llega a Prime Video una de las miniseries más esperadas del año: es una adaptación y cuenta con una actriz española

Fotograma de 'La Casa de los Espíritus' con Alfonso Herrera y Nicole Wallace. Prime Video

Este miércoles, 29 de abril, aterriza en Prime Video una de las producciones televisivas más ambiciosas y esperadas del año: La Casa de los Espíritus.

Se trata de una miniserie de ocho episodios que adapta una de las novelas más influyentes de la literatura latinoamericana contemporánea y que llega respaldada por un equipo creativo de primer nivel, un reparto internacional y una marcada apuesta por el español como lengua principal.

La serie es fruto de una colaboración de alto calibre entre FilmNation Entertainment, responsable de títulos recientes aclamados como Anora, y la productora chilena Fábula, fundada por los hermanos Larraín.

Un tándem que refuerza la ambición de una ficción que busca trascender fronteras y recuperar la esencia más literaria y política de su material original.

El proyecto adapta la célebre novela homónima de Isabel Allende, publicada en 1982, considerada un hito del realismo mágico.

Por primera vez, la obra llega en formato serie y completamente en español, lo que supone un cambio significativo respecto a la adaptación cinematográfica de 1993, rodada en inglés y con estrellas de Hollywood.

En esta ocasión, la historia apuesta por una lectura más fiel, íntima y culturalmente arraigada.

Nicole Wallace y Alfonso Herrera en una fotografía promocional de 'La Casa de los Espíritus'. Cortesía

La trama recorre casi medio siglo de historia a través de tres generaciones de la familia Trueba, con especial atención a las mujeres que sostienen la narrativa: Clara, Blanca y Alba.

Entre el realismo mágico y la convulsa realidad política de un país sudamericano ficticio —claramente inspirado en Chile—, la serie explora el amor, la violencia, la memoria y el poder.

Grabado íntegramente en español

Uno de sus grandes reclamos internacionales es la presencia de la actriz española Nicole Wallace, conocida por títulos como Culpa Mía y Ni una más.

Wallace interpreta a Clara del Valle en su etapa joven, mientras que el papel en la madurez recae en la actriz argentina Dolores Fonzi.

Su trabajo ha sido especialmente destacado por la crítica que ha tenido acceso a los adelantos presentados en la Berlinale, donde se ha subrayado su "delicadeza perfecta" en la construcción del personaje.

Para este papel, la actriz ha trabajado intensamente el acento chileno, en una apuesta por la autenticidad total de la producción.

El talento español también se refuerza con nombres como Eduard Fernández, que interpreta a Severo del Valle, y Maribel Verdú, en el papel de Tránsito Soto, consolidando un reparto de alto nivel.

Alfonso Herrera lidera el elenco como Esteban Trueba, acompañado por Fernanda Castillo, Juan Pablo Raba y Fernanda Urrejola, entre otros.

Fotograma de 'La Casa de los Espíritus' con Alfonso Herrera y Nicole Wallace. Prime Video

La serie está coordinada por tres showrunners —Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood—, una decisión que refuerza la mirada femenina y política de la obra original.

Con ocho episodios, una producción internacional de gran presupuesto y un enfoque profundamente respetuoso con el legado literario, esta miniserie llega dispuesta a convertirse en uno de los estrenos más relevantes del año en la plataforma.

Sinopsis de 'La casa de los espíritus'

Ambientada en el siglo XX hasta los años 70, la historia relata la vida de Esteban Trueba, un hombre determinado a consolidar su poder económico y político, y Clara del Valle, una joven con dones sobrenaturales.

A través de los años, sus descendientes enfrentan tensiones familiares, conflictos sociales y transformaciones profundas que marcan el rumbo de sus vidas.