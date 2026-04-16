Pablo Motos y Sonsoles Ónega piden perdón por decir que el IVA de los libros es del 21%: "Metimos la pata"

Pablo Motos y Sonsoles Ónega generaban cierto revuelo este martes, 14 de abril, en la visita de la presentadora a El Hormiguero. La escritora presentaba Llevará tu nombre, su próxima novela tras hacerse con el Premio Planeta con la anterior, Las hijas de la criada.

En determinado momento de la entrevista, Motos preguntaba a Ónega por el impuesto sobre los libros. “El del cine lo bajaron al 10%, el de los libros sigue siendo del 21%. Lo mismo que un paquete de Ducados”, señalaba el conductor del formato de 7yAcción.

La invitada le daba la razón, sin que Pablo o ella se diesen cuenta del error en el que estaban incurriendo. Y el valenciano iba más allá: “¿Se entiende el 21% de IVA en un libro?”.

“Oye, es un dinero. Son 23 eurillos y eso es mucho, porque yo quiero que la gente compre muchos libros. Hay que leer, hay que comprar mucho libro y hay que mover la industria”, opinó Sonsoles, y su compañero de Antena 3 se reafirmaba: “No debería existir”.

La “metedura de pata” no tardó en correr como la pólvora por redes sociales desde ese mismo momento. Hasta el punto de que el miércoles tanto Pablo como Sonsoles se retractaron en sus respectivos programas.

Sonsoles pide perdón por su error sobre el IVA de los libros #YAS15Abr pic.twitter.com/XnVK9f5ITC — TVMASPI (@sebas_maspons) April 15, 2026

La primera fue la presentadora de Y ahora Sonsoles. Durante su charla con Rafael Santandreu, la comunicadora vio el momento oportuno de pedir disculpas y asegurar que, en ningún caso, la intención era manipular al espectador de Atresmedia.

“Ayer nos equivocamos en El Hormiguero a cuenta del IVA de los libros, que no es un 21% sino un 4%. ¡Error! Me fustigo, llevo todo el día angustiada por no haber confirmado el dato, que está equivocado”, comenzó diciendo.

Ónega remarcó que el “error” había sido “absolutamente involuntario” y que no existía “ninguna intención de desinformar o manipular”. “De verdad, lo siento”, zanjó la escritora, sin darle mayor importancia al asunto.

Pedimos disculpas por el dato incorrecto que dimos ayer sobre el IVA de los libros #AlboránEH pic.twitter.com/2lPz63uuNH — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 15, 2026

Horas más tarde, antes de que entrase en plató Pablo Alborán, Pablo Motos hizo lo propio en El Hormiguero. “Quiero pedir disculpas porque ayer dimos un dato incorrecto. Os cuento lo que pasó”, adelantó el de Requena.

“Sonsoles Ónega nos propuso, al equipo, hablar del IVA de los libros porque le parecía excesivo un 21%. Nosotros le dijimos que sí, y nadie comprobó el dato. Es un error”, reconoció Motos.

Y prosiguió: “Resulta que el IVA de los libros es un 4%. Siempre somos rigurosos, pero ayer metimos la pata. Os pido mil disculpas y os garantizo que no volverá a pasar”.

En efecto, cabe recordar que la tasa impositiva que se aplica actualmente a los libros es un tipo superreducido del 4% y no del 21%. Así figura los documentos oficiales de la Agencia Tributaria.

“Los libros (incluidos libros escolares), periódicos y revistas que no contengan única o fundamentalmente publicidad ni elementos complementarios que se entreguen conjuntamente".

"Se incluyen partituras, mapas y cuadernos de dibujo, excepto los artículos y aparatos electrónicos” son las publicaciones a las que atañe esta reducción, que se hizo oficial en abril de 2020.