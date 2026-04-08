Jesús Calleja (60 años): "Desayuno siempre un café con leche con galletas María y entreno 6 días a la semana"

Jesús Calleja mantiene una rutina de entrenamiento y alimentación muy constante que le permite afrontar expediciones extremas y un ritmo de trabajo intenso sin perder energía ni salud.

Apuesta por el ejercicio 6 días a la semana, combinando deportes de montaña, trabajo de fuerza en gimnasio y una dieta equilibrada, con especial atención a los alimentos de calidad y a no caer en excesos.

El presentador de programas como Planeta Calleja, Universo Calleja o Volando voy ha explicado en varias ocasiones que entrena casi como un deportista de alto nivel, con sesiones de entre 4 y 5 horas diarias cuando la agenda se lo permite.

Su base es el trabajo aeróbico: carrera de montaña y bicicleta de montaña son sus dos pilares, a los que suma escalada, alpinismo, travesías por montaña y otras disciplinas outdoor que encajan con su espíritu aventurero.

Además, complementa este fondo aeróbico con gimnasio para trabajar la fuerza, clave en la prevención de la sarcopenia, una afección que se caracteriza por la pérdida de masa muscular.

Jesús Calleja, en una imagen de sus redes sociales.

En sus redes sociales insiste en que el entrenamiento no solo es cuestión de estética, sino una inversión directa en salud ósea, muscular y cardiovascular a largo plazo.

En cuanto a la alimentación, Calleja defiende una dieta equilibrada en la que no se prohíbe prácticamente ningún alimento, pero sí cuida las cantidades y la calidad de lo que come.

Ha reconocido que disfruta comiendo productos de su tierra, como el chorizo de León, o una buena tortilla de patatas de toda la vida. O que su día arranca con "un buen café con leche" y su "vicio, las galletas María".

Sin embargo, compensa estos caprichos con platos ricos en verduras, fruta, hidratos de carbono de calidad y un consumo moderado de grasas, reduciendo salsas y fritos cuando está preparando alguna aventura.

El comunicador de Mediaset también recurre a complementos vitamínicos y alimenticios cuando la carga de trabajo y viajes se dispara, como manera de favorecer la recuperación tras los entrenamientos.

Testigo del despegue del Artemis II

El pasado miércoles, Jesús Calleja fue invitado por la NASA a presenciar en directo el despegue de la misión Artemis, que marca el regreso del ser humano a la Luna más de 50 años después.

El leonés, reconocido por su pasión por la ciencia y la exploración, compartió la increíble experiencia para todos sus seguidores en redes sociales.

Cabe recordar que Calleja viajó al espacio el 24 de febrero de 2025, a bordo del New Sheppard, en una misión retransmitida a tiempo real por Telecinco. Ese día se convirtió en el tercer español en hacerlo.