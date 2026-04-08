Confirmado el nuevo proyecto de Jesús Vázquez en RTVE tras el Benidorm Fest: es una de sus apuestas más ambiciosas

Jesús Vázquez tiene nuevo proyecto en la televisión pública. Así lo ha confirmado RTVE este miércoles, día 8 de abril en un comunicado.

El gallego se encargará de presentar la nueva entrega de La casa de la música, tras el especial que se emitió en la pasada Nochevieja y que reunió a siete mujeres en siete actuaciones impecables: La Oreja de Van Gogh, Nicki Nicole, Lola Índigo, Amaia, Ana Torroja, Rosario Flores y Shakira.

El programa fue todo un éxito de audiencia, con un 39% de cuota y una media de 4.564.000 espectadores, y ejerció de arrastre a las Campanadas que presentaron Chenoa y Estopa.

De hecho, el especial ya se está grabando estos días en el Estudio 5 de Prado del Rey. Eso sí, todavía no ha concretado quiénes serán los artistas que participarán.

En la nota de prensa enviada a los medios sí señala que lo nuevo de La casa de la música contará con "actuaciones de todos los estilos musicales para dar la oportunidad a nuevos valores".

Javier Ambrossi, Jesús Vázquez e Inés Hernand, presentadores del Benidorm Fest 2026. GTRES

Además, "reconocerá además trayectorias consagradas y escuchadas por todos".

Hay que decir que es muy probable que la televisión pública emita este nuevo especial de La casa de la música el próximo 16 de mayo, día que se celebra la final de Eurovisión.

En ella no estará España por primera vez después de que el certamen rechazara expulsar a Israel. De confirmarse, sería la gran baza de RTVE para 'competir' contra el festival de la canción.

La pública, además, recuerda que La casa de la música es una iniciativa transversal que irá acompañada de programas, series y documentales que expongan todo el valor que históricamente RTVE ha imprimido en la música, destacando el compromiso de la Corporación con el talento, la diversidad y la innovación.

Máxima confianza

Que los responsables de la televisión pública confíen en Jesús Vázquez para este nuevo proyecto no es una sorpresa.

Y más aún tras el buen hacer en el Benidorm Fest, donde el presentador encajó a la perfección tras casi tres décadas en Telecinco. El comunicador demostró máxima complicidad con Javier Ambrossi en las galas del certamen alicantino.

Para el gallego de 60 años, esta etapa en RTVE ha supuesto todo un chute de energía. Hay que recordar que Jesús contó que se sentía infravalorado y poco aprovechado en Telecinco, que ya pensaba en jubilarse.

"No tenía ni ilusión ni ganas de seguir. Mi carrera estaba hecha y mi hucha hecha", dijo en la primera entrevista que dio tras incorporarse al plantel de rostros de La 1. Pero "ha aparecido TVE y he vuelto a empezar. Es como si tuviera 20 años".