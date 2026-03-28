Ni Málaga ni Ibiza: el refugio al que José Yélamo acude para desconectar con playas de ensueño y naturaleza

José Yélamo se ha convertido en uno de los rostros protagonistas de la sexta temporada de El Desafío. El periodista ha sido uno de los concursantes estrella del programa y ha logrado clasificarse como primer finalista tras una trayectoria marcada por la superación física y emocional.

Gaditano de nacimiento, Yélamo siempre ha presumido de sus raíces andaluzas. Se crio entre micrófonos, ya que es hijo de Antonio Yélamo, quien fue director de Radio Cádiz durante 15 años.

Sus inicios profesionales se sitúan en su Andalucía natal, trabajando en prensa escrita en Diario de Cádiz y El Correo de Andalucía, además de dar el salto a la televisión como responsable de la cobertura informativa en la provincia de Granada para Informativos Telecinco.

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A pesar de su carrera nacional, Cádiz sigue siendo su refugio personal y el destino al que vuelve siempre que puede. Allí aprovecha para reencontrarse con su familia y amigos, pasear por su casco histórico y empaparse del ambiente marinero.

La conocida como "Tacita de Plata", es considerada la ciudad habitada más antigua de Europa occidental, fundada por los fenicios hace más de 3.000 años.

Apasionado de las cosas de Cádiz, José Yélamo también vive intensamente el Carnaval. Se define como gaditano de nacimiento y carnavalero de cuna.

En 2023, cumplió uno de sus sueños al salir por primera vez con La Chirigota del Bizcocho, la agrupación de Antonio Álvarez, 'Los mi alma'. Además, mantiene una fuerte vinculación con las tradiciones locales y también es cofrade gaditano.

Durante sus vacaciones, el periodista suele desplazarse a Los Caños de Meca, en pleno Parque Natural de La Breña, uno de los enclaves más tranquilos de la costa gaditana. Allí disfruta del mar, de la naturaleza y de la desconexión lejos del ritmo televisivo.

Tampoco falta a su cita con el fútbol, acudiendo siempre que puede al estadio Nuevo Mirandilla —antiguo Carranza— para apoyar al Cádiz CF, equipo del que es un ferviente seguidor.

Su vínculo con la ciudad viene también de sus primeros pasos como periodista."En Diario de Cádiz, cuando era becario, me iba con una libreta y un bolígrafo a un barrio, tocaba un timbre y se me abría una puerta a una realidad que nunca hubiera conocido de otra forma".

"Empaparme de esos problemas y preocupaciones para al día siguiente plasmarlos en la página de un periódico… es mágico", recordó en una entrevista en El País.

Entre playas abiertas, tradición marinera, Carnaval y el ritmo pausado del Atlántico, Cádiz sigue siendo el lugar donde José Yélamo desconecta y vuelve a sus orígenes cada vez que su agenda se lo permite.