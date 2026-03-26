Revolución total en 'MasterChef Celebrity' por sus 10 años : RTVE confirma una edición especial con 'Leyendas' para otoño

RTVE da un paso más allá con MasterChef Celebrity. El talent culinario celebrará por todo lo alto su décimo aniversario. Para ello, la pública ha dado luz verde a una edición especial del programa de Shine Iberia que contará con 'leyendas'.

Estos son los famosos más emblemáticos que han pasado por las cocinas de MasterChef y se han enfrentado a los veredictos de Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera a lo largo de toda esta década.

Así lo ha anunciado la televisión pública este jueves, día 26 de marzo, en la presentación de MasterChef 14. Se confirmaba así la noticia que había adelantado Poco Pasa.

El inicio de las grabaciones está previsto para el próximo mes de mayo. Como en la edición número 14 de anónimos, volverá a estar presente Delicious Martha, la chef que ha ocupado el hueco de Samantha.

Esta especie de spin-off, de la que aún no tiene título definitivo, será la baza de La 1 para la vuelta de las vacaciones de verano. No olvidemos que MasterChef es una de las grandes marcas que tiene la televisión pública para la batalla de audiencias.

Tamara Falcó, ganadora de 'MasterChef Celebrity 4'.

Se estrenará, por lo tanto, en septiembre, abriendo la temporada televisiva, que es cuando RTVE solía lanzar la versión Celebrity en los últimos años.

Esta edición especial con las 'leyendas' del Celebrity sigue así los pasos de Supervivientes. Hace tres años, Telecinco apostó por lanzar la versión All Stars, reuniendo a los perfiles más conocidos por los espectadores.

Casting abierto

En cuanto al casting es, por el momento, una toda una incógnita. Los nombres se conocerán próximamente, tal y como han asegurado los responsables. Eso sí, no contará con ningún vencedor.

“Es una segunda oportunidad para las celebrities que no ganaron”, ha dicho Ana María Bordas, directora de Producción de Contenidos de RTVE.

Si echamos la vista atrás, los ganadores de la versión Celebrity han sido los siguientes: Miguel Ángel Muñoz (2016); Saúl Craviotto (2017); Ona Carbonell (2018); Tamara Falcó (2019); Raquel Meroño (2020); Juanma Castaño y Miki Nadal (2021); Lorena Castell (2022), Laura Londoño (2023), Inés Hernand (2024) y Mariló Montero (2025).

Loles León, Fernando Tejero, María del Monte, Bibiana Fernández, Antonia Dell'Atte, Boris Izaguirre, Carmen Lomana, Ana Obregón, Celia Villalobos, Raquel Sánchez Silva, Juanjo Ballesta, David Bustamante o Cristina Cifuentes han sido otros de los celebrities que también se han puesto a prueba en MasterChef.