El pueblo español donde Juan y Medio desconecta cada verano: 900 habitantes, manantiales y a 100 kilómetros de Almería

Juan y Medio y Lúcar, su pueblo de Almería, en un montaje.

En el corazón del valle del Almanzora, donde las montañas de Almería parecen dormirse al sol, se esconde Lúcar, un pequeño municipio que apenas llega a 900 habitantes y que es conocido por ser el pueblo de uno de los rostros más populares de la televisión: Juan y Medio.

En este precioso rincón del sureste de la península ibérica nació el presentador estrella de Canal Sur, donde presenta La Tarde, aquí y ahora y el flamante nuevo fichaje de la nueva edición de Mask Singer.

Juan y Medio pasó parte de su infancia aquí, en Lúcar, porque también vivió en Burgos debido al trabajo de su madre. En esta etapa estudió en el colegio La Salle de Burgos. Tiempo después, pasaría al colegio Fundación Caldeiro en Madrid.

"Aquí soy feliz con mi familia y la gente que conozco de toda la vida", aseguró Juan José Bautista, que así se llama realmente, en una entrevista para Aquí la tierra. El mote, por cierto, se lo puso la madre de un amigo cuando era pequeño.

Situado a unos 900 metros sobre el nivel del mar, Lúcar se alza en una ladera con vistas al río Almanzora, entre olivares, almendros y calles blancas que conservan el aire de la Andalucía más auténtica. "Es una atalaya. Desde Lúcar se ven 12 pueblos", decía Juan y Medio.

Juan y Medio en una de sus visitas a 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

Desde la iglesia de Santa María, una joya arquitectónica del siglo XVI, y sus tres miradores, mirador La Santa, mirador de Lúcar y mirador del pastor, se pueden divisar unas vistas panorámicas impresionantes de la región.

Sus casas encaladas y sus callejones estrechos relatan siglos de historia. El pueblo, además, fue conocido por su actividad minera, especialmente por la extracción de fluorita y otros minerales, que durante décadas dieron trabajo a varias generaciones de lucareños.

En la actualidad, la localidad se dedica principalmente a la agricultura y al turismo rural, atrayendo cada año a viajeros en busca de horas de paz y tranquilidad en parte gracias a la promoción que hace Juan y Medio.

"Yo donde descanso y estoy con mi familia es en Lúcar. Somos una comunidad muy pequeña, de 500 habitantes, y me dedico cada verano a recorrer las veredas y bañarme en las albercas de mi infancia", declaraba para La Voz de Galicia.

Lúcar se encuentra a 100 kilómetros de la capital de la provincia, lo que se traduce en una hora y media en coche.

Este tranquilo pueblo de Almería también puede presumir de los manantiales naturales que tiene.

Aquel que vaya a Lúcar no se puede ir sin pegarse un buen chapuzón en la Balsa de Cela. Se trata de un manantial de aguas termales que emergen de forma natural.

"Este nacimiento genera 42 litros de agua termal a 24 grados por segundo", explicaba Juan y Medio en el programa de La 1 Aquí la tierra.