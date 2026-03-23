La rutina de Rodolfo Sancho a sus 51 años: no desayuna, prefiere el deporte al aire libre y le encanta comer pescado

Rodolfo Sancho, en un 'photocall' en Las Palmas de Gran Canaria en noviembre de 2025. Gtres

Rodolfo Sancho es uno de los rostros más sólidos de la ficción española. Con una trayectoria marcada por personajes icónicos en series comoIsabel, El Ministerio del Tiempo o Mar de Plástico, ha construido una carrera propia siendo, además, hijo del recordado Sancho Gracia.

Ahora vuelve a la pantalla con la segunda temporada de Entre tierras, una historia que da un salto en el tiempo para situarse dos décadas después de la pérdida de Manuel.

La trama sigue a María (Megan Montaner), que lucha por mantener las tierras de los Cervantes mientras saca adelante a sus hijos en un contexto de profundos cambios sociales y económicos.

Rodolfo Sancho en 'Entre tierras'.

La nueva etapa profundiza en los conflictos familiares, el peso de la herencia, las diferencias de clase y la llegada de intereses externos que amenazan con romper el equilibrio construido durante años.

Pero más allá de los focos, hay un Rodolfo Sancho mucho más cotidiano, marcado por una rutina sencilla y muy personal.

No es de grandes desayunos. Prefiere empezar el día de forma ligera y no desayunar, pero si quiere ingerir algo se decanta por la fruta acompañada a veces de un té o un café.

"Siempre fruta, a ser posible tropical, que es la que más me gusta: mango, piña, papaya… De vez en cuando, la acompaño de un té o un café. No tengo hambre a primera hora del día. A media mañana, sí puedo picar algo más", reconoció en una entrevista en Vanitatis.

A pesar de su gusto por la buena comida, no se maneja en la cocina. Él mismo admite que no sabría ni hacer un huevo frito. Eso sí, disfruta comiendo de todo: desde pasta o pescado hasta la cocina mexicana o las carnes uruguayas y argentinas, que considera espectaculares.

Rodolfo Sancho en 'Mar de plástico'

Al vivir en Fuerteventura el actor es de hacer deporte al aire libre. Encuentra en la aventura una forma de desconectar y liberarse: el surf en verano y el esquí en invierno forman parte de sus rituales personales para mantenerse activo.

"Más que ir al gimnasio, prefiero la aventura y hacer deporte al aire libre porque me divierte y me libera muchísimo: surfear en verano y esquiar en invierno son mis rutinas".

El cine es uno de sus grandes placeres. Puede ver tres o cuatro películas a la semana, siempre en versión original y en horario nocturno. Entre sus salas habituales están las de Cinesa Manoteras.

Además, le atraen especialmente los musicales: ha disfrutado de espectáculos como Kinky Boots.