Ana Torroja (66 años), sobre su etapa en Mecano: "Quería salir. Me autoboicoteaba y no me dejaba sacar la cabeza"

Ana Torroja está de vuelta por España. La cantante lanzará en unos días su séptimo disco en solitario, titulado Se ha acabado el show. Sin embargo, cada vez que se sube al escenario y siente el calor del público se da cuenta de que todavía le queda mucho carrete.

Aunque el título de su nuevo proyecto parezca un adiós, en realidad es todo lo contrario. Torroja ha sabido renacer de sus cenizas y reencontrarse con su identidad artística.

En un principio, le faltó motivación e ilusión por seguir, pero eso cambió cuando indagó en la creación musical: "Pensé que ya había contado todo, pero no. Hay aquí diez historias que no he contado", expresó durante su vista a El Hormiguero.

Ana Torroja y Pablo Motos en 'El Hormiguero' Atresmedia

Torroja es una de las grandes figuras del pop español, mundialmente conocida por ser la vocalista de Mecano. Su sensibilidad y su timbre de voz son inconfundibles, aunque incluso para ella llegó un momento de dudas.

"Nunca es un buen momento para retirarse del sueño de tu vida. Dudé si mi momento se había acabado. Se lo dije a mi marido, a mi familia y a mi manager".

Pero la ilusión volvió entre melodías. La madrileña cuenta que es la primera vez que ha coescrito todas y cada una de las canciones.

.@Ana_Torroja nos presenta su nuevo disco, ‘Se ha acabado el show’, que se publica el 20 de marzo #AnaTorrojaEH pic.twitter.com/LDGx73G5o3 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 17, 2026

"Se ha acabado el show, fue realmente ese rayo de luz que te dice por aquí tienes que ir. Consideré que lo correcto era hablar con autores que me gustaban, hubo una conexión sin conocernos de nada".

Este momento de inflexión, también lo vivió en su etapa con Mecano, cuando sentía que no encontraba del todo su propia identidad.

"Las canciones me siguen acompañando, pero la sombra de Mecano es muy alargada"

Aun así, no reniega en absoluto de aquella etapa: "No me puedo soltar de Mecano. La primera canción de mi disco justo dice: 'quise correr muy lejos, pero te encuentro en cada espejo'", afirmó en el espacio.

"Si no fuera por Mecano no estaríamos tú y yo aquí hablando ni tendría este disco. Las canciones me siguen acompañando, pero la sombra de Mecano es muy alargada".

Además, la artista ha reconocido que durante años sintió que dejaba de ser ella misma: "Hay veces que me autoboicoteaba y no me dejaba sacar la cabeza. Buscando mi identidad me di cuenta que era otra. Ana Torroja es una y Ana de Mecano es otra. Al final en los conciertos se juntan".

Pese a esto, está siempre agradecida. "Mecano fue increíble, estoy agradecidísima. Las canciones las canto y me emocionan, pero dejadme un huequillo, dejadme salir".

Mecano sigue siendo considerado el grupo de pop español más importante de la historia. Sus canciones ya no pertenecen solo a sus autores, sino también a varias generaciones de oyentes, con himnos que sus fans le piden que cante como Hijo de la luna o Me cuesta tanto olvidarte.