Samantha Vallejo-Nágera, sobre su infancia: "Mi padre nos cambió por otros niños, pero no le guardo rencor"

Samantha Vallejo-Nágera es una reconocida chef, empresaria de catering y una de las personalidades televisivas más queridas del panorama gastronómico español.

Durante años fue uno de los rostros más populares de la televisión gracias a su papel como jurado en MasterChef, del que se despidió hace unos meses tras trece temporadas.

Nacida en el seno de una familia, Samantha creció entre dos culturas: raíces españolas y francesas. Su padre era madrileño y su madre, francesa una mezcla que, según ha contado en el programa DecoMasters , marcó mucho la personalidad de los hermanos.

Samantha Vallejo-Nágera, en una imagen promocional de 'MasterChef'. RTVE

"Siempre digo que nosotros estamos divididos en dos: tenemos el gen Déroulède, el de mamá, trabajador y muy exigente… y el gen Vallejo, que es el divertido, de patinar, cantar y ser extrovertido, porque papá era así".

Su infancia, sin embargo, también estuvo marcada por la separación de sus padres. Cuando los hermanos eran todavía pequeños, su padre abandonó el hogar familiar y formó otra familia.

Samantha Vallejo-Nágera junto a su hermano, Colate, en la promoción de 'DecoMasters'. Gtres

Con el paso de los años, Samantha ha hablado con naturalidad de esa etapa. En una ocasión llegó a afirmar que su padre "nos cambió por otros niños", ya que nunca tuvieron un lugar en su nueva casa y apenas pasaban tiempo con él.

A pesar de ello, la chef asegura que no guarda rencor. En una entrevista en el programa Y ahora Sonsoles explicó que prefiere quedarse con los buenos recuerdos.

"Mi padre era muy divertido y simpático. Tuvimos la infancia de niños separados: vivíamos con mi madre y algún fin de semana veíamos a mi padre", recordaba.

Además, añadía que nunca se ha considerado víctima de la separación: "Hizo su vida. Antes no era como ahora. Yo no me he considerado víctima de la separación de mis padres".

De hecho, la figura de su madre fue clave en su educación. Samantha siempre ha destacado lo mucho que se parecen ambas. "Me parezco mucho a mi madre. Somos súper niñeras y mandonas", confesó también en ese mismo programa.

Gran parte de sus mejores recuerdos de infancia están ligados a Pedraza, el pueblo segoviano donde pasó muchos veranos y al que sigue regresando siempre que puede para desconectar.

Allí disfrutó de una infancia sencilla y feliz, jugando en la calle y compartiendo momentos con amigos. En el programa Viajeros Cuatro recordaba con cariño aquellos años: "Aquí he jugado a la rule, que era el juego típico, he saltado a la comba y me he tomado mi primer botellín. Parte de mi infancia y de mi vida está aquí".

Samantha, en el balcón del salón de su Casa Taberna. Esteban Palazuelos

Curiosamente, su camino profesional no empezó en la cocina. Samantha estudió paisajismo y durante un tiempo pensó que su futuro estaría ligado a ese ámbito. Sin embargo, una apuesta con unos amigos le hizo replantearse su destino y descubrir su verdadera vocación: la gastronomía.

Con el paso del tiempo, terminó convirtiéndose en una de las chefs y empresarias más conocidas del país. Actualmente compagina sus proyectos gastronómicos con su vida familiar —es madre de cuatro hijos— y sigue ligada a Pedraza, donde en 2021 abrió junto a su marido el restaurante y hotel Casa Taberna, un proyecto muy especial que conecta directamente con el lugar donde guarda algunos de los recuerdos más felices de su infancia.