María Lo, chef: "Para los canelones de carrillera no hagas la bechamel sola, se hacen en 1 hora con 4 zanahorias"
La ganadora de 'Masterchef 10' ha compartido en sus redes sociales las claves para unos canelones de alta cocina.
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- Total: 1 h
- Comensales: 10-13
Los canelones son uno de los platos más deliciosos para compartir y una opción perfecta cuando queremos sorprender en la mesa con una receta tradicional y sabrosa.
Este plato de pasta de origen italiano consiste en láminas rectangulares enrolladas en forma de tubo, rellenas con distintos ingredientes y, generalmente, cubiertas con salsa bechamel y queso para gratinar.
Los más comunes se preparan con carne picada, pero si quieres parecer —y ser— un verdadero chef, puedes probar a hacerlos con carrillera de cerdo. Un pequeño cambio que elevará tu cocina a un nivel mucho más gourmet. Así, con la receta de María Lo te acercarás a conseguir tu propia estrella Michelin.
Ingredientes
Para el relleno
- 5 carrilleras de ternera (2kg)
- Sal
- Pimienta negra recién molida
- AOVE
- 3 cebollas medianas dulces
- 4 zanahorias medianas
- 1 rábano grande blanco
- 1 cucharada sopera de aceite de ajo y perejil
- 1 cucharada sopera de tomate concentrado
- 1 cucharada sopera de pimiento ñora
- 300 ml de vino tinto
- 500g de caldo de huesos
- Cubrir con agua
- 5 cucharadas soperas del puré de las verduras sin agua triturado
- 20 setas shitake
- 150 g de foie micuit
Para la bechamel
- Salsa colada y reducida de las carrilleras
- 60g de harina
- 60g de mantequilla
- 1 leche
- Sal
- Nuez moscada
- Pimienta negra
Paso 1
Comienza haciendo un guiso clásico de carrilleras de ternera en la olla expréss
Paso 2
Pela y corta todas las verduras en cubos de 1 cm y reservamos
Paso 3
Limpiamos las carrilleras y salpimentamos
Paso 4
Marca las carrilleras en la olla con AOVE y resérvalas
Paso 5
En el mismo aceite, cocina las verduras
Paso 6
Primero añadiremos la cebolla con la sal unos 10-12 minutos a fuego medio bajo
Paso 7
Añade la zanahoria y el nabo y cocina 8-10 minutos
Paso 8
Añade el aceite de ajo y perejil
Paso 9
Vuelve a meter las carrilleras y las verduras
Paso 10
Añade la pasta ñora y el tomate concentrado
Paso 11
Cocina todo bien e integra durante un par de minutos
Paso 12
Sube el fuego y agrega el vino tinto hasta reducir
Paso 13
Cubre con caldo o agua hasta que hierva y tapa la olla
Paso 14
Cocina a fuego bajo durante 50 minutos
Paso 15
Una vez hechas, separa las carrilleras de las verduras y el caldo
Paso 16
Reservalas en un bol
Paso 17
Cuela el líquido de las verduras y redúcelo a una salsa densa
Paso 18
Tritura las verduras con un chorrito de nata y del caldo
Paso 19
En una sartén, pon mantequilla y cocina las setas cortadas con sal y pimienta a fuego medio alto
Paso 20
Desmenuza las carrilleras y añade el foie, las setas y la salsa
Las claves
Ahora llega el momento de ponerlo en una cazuela de barro o bandeja de horno. Cuando tengas la pasta ya cocida, añade una cucharada sopera de la carne, extiende, enrolla y colócala.
Prepara la bechamel con la mantequilla, sal, nuez moscada y pimienta negra durante 1 minuto. Aquí será el momento de añadir la harina, dándole vueltas, y la leche. La clave aquí es agregar la salsa reducida de las carrilleras.
Cubre los canelones con bechamel, queso mozzarella y otro rallado.
Cocina los canelones durante 10 minutos a 180º con el horno precalentado arriba y abajo. Termina gratinando a máxima temperatura unos 4-5 minutos.
Gracias a esta receta podrás transportarte a la mismísima Italia y sentirte en la Toscana. Aunque en la receta te salgan muchos canelones, te recomendamos que los guardes en el congelador para disfrutarlos más adelante y hacer un viaje gastronómico sin moverte de tu casa.
Cocinar este plato es más sencillo de lo que parece: es sabroso, versátil y admite muchas variantes. Además, en muchos supermercados ya se venden las láminas de pasta listas para usar, por lo que solo tendrás que preparar el relleno, montar los canelones y llevarlos al horno para gratinar.