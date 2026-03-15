María Lo y su receta de canelones en un montaje de BLUPER

María Lo y su receta de canelones en un montaje de BLUPER TVE/ iStock

Bluper

María Lo, chef: "Para los canelones de carrillera no hagas la bechamel sola, se hacen en 1 hora con 4 zanahorias"

La ganadora de 'Masterchef 10' ha compartido en sus redes sociales las claves para unos canelones de alta cocina.

Más información: Eva Arguiñano, chef: "Para un pastel de limón no levantes la batidora, se hace en 40 minutos con 3 huevos y una pizca de sal"

Publicada

0 votos

  • Total: 1 h
  • Comensales: 10-13

Los canelones son uno de los platos más deliciosos para compartir y una opción perfecta cuando queremos sorprender en la mesa con una receta tradicional y sabrosa.

Este plato de pasta de origen italiano consiste en láminas rectangulares enrolladas en forma de tubo, rellenas con distintos ingredientes y, generalmente, cubiertas con salsa bechamel y queso para gratinar.

Los más comunes se preparan con carne picada, pero si quieres parecer —y ser— un verdadero chef, puedes probar a hacerlos con carrillera de cerdo. Un pequeño cambio que elevará tu cocina a un nivel mucho más gourmet. Así, con la receta de María Lo te acercarás a conseguir tu propia estrella Michelin.

La casa de Marta Sánchez (59) en Madrid

Ingredientes

Para el relleno

  • 5 carrilleras de ternera (2kg)
  • Sal
  • Pimienta negra recién molida
  • AOVE
  • 3 cebollas medianas dulces
  • 4 zanahorias medianas
  • 1 rábano grande blanco
  • 1 cucharada sopera de aceite de ajo y perejil
  • 1 cucharada sopera de tomate concentrado
  • 1 cucharada sopera de pimiento ñora
  • 300 ml de vino tinto
  • 500g de caldo de huesos
  • Cubrir con agua
  • 5 cucharadas soperas del puré de las verduras sin agua triturado
  • 20 setas shitake
  • 150 g de foie micuit

Para la bechamel

  • Salsa colada y reducida de las carrilleras
  • 60g de harina
  • 60g de mantequilla
  • 1 leche
  • Sal
  • Nuez moscada
  • Pimienta negra

Paso 1

Comienza haciendo un guiso clásico de carrilleras de ternera en la olla expréss

Paso 2

Pela y corta todas las verduras en cubos de 1 cm y reservamos

Paso 3

Limpiamos las carrilleras y salpimentamos

Paso 4

Marca las carrilleras en la olla con AOVE y resérvalas

Paso 5

En el mismo aceite, cocina las verduras

Paso 6

Primero añadiremos la cebolla con la sal unos 10-12 minutos a fuego medio bajo

Paso 7

Añade la zanahoria y el nabo y cocina 8-10 minutos

Paso 8

Añade el aceite de ajo y perejil

Paso 9

Vuelve a meter las carrilleras y las verduras

Paso 10

Añade la pasta ñora y el tomate concentrado

Paso 11

Cocina todo bien e integra durante un par de minutos

Paso 12

Sube el fuego y agrega el vino tinto hasta reducir

Paso 13

Cubre con caldo o agua hasta que hierva y tapa la olla

Paso 14

Cocina a fuego bajo durante 50 minutos

Paso 15

Una vez hechas, separa las carrilleras de las verduras y el caldo

Paso 16

Reservalas en un bol

Paso 17

Cuela el líquido de las verduras y redúcelo a una salsa densa

Paso 18

Tritura las verduras con un chorrito de nata y del caldo

Paso 19

En una sartén, pon mantequilla y cocina las setas cortadas con sal y pimienta a fuego medio alto

Paso 20

Desmenuza las carrilleras y añade el foie, las setas y la salsa

Las claves

Ahora llega el momento de ponerlo en una cazuela de barro o bandeja de horno. Cuando tengas la pasta ya cocida, añade una cucharada sopera de la carne, extiende, enrolla y colócala.

Prepara la bechamel con la mantequilla, sal, nuez moscada y pimienta negra durante 1 minuto. Aquí será el momento de añadir la harina, dándole vueltas, y la leche. La clave aquí es agregar la salsa reducida de las carrilleras.

Cubre los canelones con bechamel, queso mozzarella y otro rallado.

Ana Mena sobre la receta favorita de su abuela

Cocina los canelones durante 10 minutos a 180º con el horno precalentado arriba y abajo. Termina gratinando a máxima temperatura unos 4-5 minutos.

Gracias a esta receta podrás transportarte a la mismísima Italia y sentirte en la Toscana. Aunque en la receta te salgan muchos canelones, te recomendamos que los guardes en el congelador para disfrutarlos más adelante y hacer un viaje gastronómico sin moverte de tu casa.

Joseba Arguiñano (40), chef: Para que la piel no se rompa al pelar un embutido, hay que mojarlo antes

Cocinar este plato es más sencillo de lo que parece: es sabroso, versátil y admite muchas variantes. Además, en muchos supermercados ya se venden las láminas de pasta listas para usar, por lo que solo tendrás que preparar el relleno, montar los canelones y llevarlos al horno para gratinar.