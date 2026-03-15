María Lo, chef: "Para los canelones de carrillera no hagas la bechamel sola, se hacen en 1 hora con 4 zanahorias"

María Lo y su receta de canelones en un montaje de BLUPER TVE/ iStock

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Comensales: 10-13

Los canelones son uno de los platos más deliciosos para compartir y una opción perfecta cuando queremos sorprender en la mesa con una receta tradicional y sabrosa.

Este plato de pasta de origen italiano consiste en láminas rectangulares enrolladas en forma de tubo, rellenas con distintos ingredientes y, generalmente, cubiertas con salsa bechamel y queso para gratinar.

Los más comunes se preparan con carne picada, pero si quieres parecer —y ser— un verdadero chef, puedes probar a hacerlos con carrillera de cerdo. Un pequeño cambio que elevará tu cocina a un nivel mucho más gourmet. Así, con la receta de María Lo te acercarás a conseguir tu propia estrella Michelin.

Ingredientes Para el relleno 5 carrilleras de ternera (2kg)

Sal

Pimienta negra recién molida

AOVE

3 cebollas medianas dulces

4 zanahorias medianas

1 rábano grande blanco

1 cucharada sopera de aceite de ajo y perejil

1 cucharada sopera de tomate concentrado

1 cucharada sopera de pimiento ñora

300 ml de vino tinto

500g de caldo de huesos

Cubrir con agua

5 cucharadas soperas del puré de las verduras sin agua triturado

20 setas shitake

150 g de foie micuit Para la bechamel Salsa colada y reducida de las carrilleras

60g de harina

60g de mantequilla

1 leche

Sal

Nuez moscada

Pimienta negra Paso 1 Comienza haciendo un guiso clásico de carrilleras de ternera en la olla expréss Paso 2 Pela y corta todas las verduras en cubos de 1 cm y reservamos Paso 3 Limpiamos las carrilleras y salpimentamos Paso 4 Marca las carrilleras en la olla con AOVE y resérvalas Paso 5 En el mismo aceite, cocina las verduras Paso 6 Primero añadiremos la cebolla con la sal unos 10-12 minutos a fuego medio bajo Paso 7 Añade la zanahoria y el nabo y cocina 8-10 minutos Paso 8 Añade el aceite de ajo y perejil Paso 9 Vuelve a meter las carrilleras y las verduras Paso 10 Añade la pasta ñora y el tomate concentrado Paso 11 Cocina todo bien e integra durante un par de minutos Paso 12 Sube el fuego y agrega el vino tinto hasta reducir Paso 13 Cubre con caldo o agua hasta que hierva y tapa la olla Paso 14 Cocina a fuego bajo durante 50 minutos Paso 15 Una vez hechas, separa las carrilleras de las verduras y el caldo Paso 16 Reservalas en un bol Paso 17 Cuela el líquido de las verduras y redúcelo a una salsa densa Paso 18 Tritura las verduras con un chorrito de nata y del caldo Paso 19 En una sartén, pon mantequilla y cocina las setas cortadas con sal y pimienta a fuego medio alto Paso 20 Desmenuza las carrilleras y añade el foie, las setas y la salsa

Las claves

Ahora llega el momento de ponerlo en una cazuela de barro o bandeja de horno. Cuando tengas la pasta ya cocida, añade una cucharada sopera de la carne, extiende, enrolla y colócala.

Prepara la bechamel con la mantequilla, sal, nuez moscada y pimienta negra durante 1 minuto. Aquí será el momento de añadir la harina, dándole vueltas, y la leche. La clave aquí es agregar la salsa reducida de las carrilleras.

Cubre los canelones con bechamel, queso mozzarella y otro rallado.

Cocina los canelones durante 10 minutos a 180º con el horno precalentado arriba y abajo. Termina gratinando a máxima temperatura unos 4-5 minutos.

Gracias a esta receta podrás transportarte a la mismísima Italia y sentirte en la Toscana. Aunque en la receta te salgan muchos canelones, te recomendamos que los guardes en el congelador para disfrutarlos más adelante y hacer un viaje gastronómico sin moverte de tu casa.

Cocinar este plato es más sencillo de lo que parece: es sabroso, versátil y admite muchas variantes. Además, en muchos supermercados ya se venden las láminas de pasta listas para usar, por lo que solo tendrás que preparar el relleno, montar los canelones y llevarlos al horno para gratinar.