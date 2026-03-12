Alberto Ávila, atleta profesional de 29 años: "Perdí la pierna con 3 años, pero sé que voy a hacer historia en 'Supervivientes"

Alberto Ávila se ha convertido en uno de los protagonistas de la nueva edición de Supervivientes. Más allá de su papel como concursante del reality de Telecinco, su historia personal emociona y trasciende la pantalla.

El atleta paralímpico, creador de contenido y conferenciante ha pasado a la historia del programa por ser el primer participante sin pierna en todas las ediciones. "Las personas con discapacidad también podemos y voy a hacer historia", dice.

Este joven tiene 29 años y viene dispuesto a demostrar su resiliencia ante el hambre y las inclemencias meteorológicas de Supervivientes. Y es que su vida, es una auténtica historia de superación personal.

Alberto perdió la extremidad cuando tan solo tenía 3 años.

El madrileño —es natural de Majadahonda— nació sin peroné en su pierna derecha debido a una malformación congénita llamada hemimelia peronea que afecta solo a entre 1/50.000 y 1/135.000 bebés.

Para salvar su vida, los médicos decidieron amputar la extremidad de rodilla para abajo.

Con 4 años, le implantaron una pierna ortopédica para que pudiera tener una vida lo más normal posible. Alberto tuvo que pasar por hospitales, operaciones y procesos de adaptación, tanto físicos como emocionales.

A Alberto tuvieron que amputarle la pierna cuando solo tenía 3 años.

Pero, lejos de suponer una condena para cualquier niño de su edad, Alberto no se rindió y encontró en el deporte su tabla de salvación. Fútbol, natación, esquí, atletismo...

Pese a que dejó de hacer deporte con 10 años, a sus 17, vio en el atletismo paralímpico una forma de reivindicarse y de demostrar que su límite no estaba en su pierna, sino en sus propias metas.

Alberto Ávila se proclamó subcampeón de Europa en 2021. Dos años más tarde, en 2023, fue cuarto en el Campeonato Mundial de París.

En total, el velocista paralímpico acumula más de 12 títulos de campeón absoluto de España en las diferentes categorías en las que compite.

Ha batido varios récords nacionales en las distancias de 100 y 200 metros en su categoría. Sus mejores marcas personales rondan los 11,6 segundos en 100 metros y los 24,2 segundos en 200 metros, registros que lo sitúan en la élite internacional del sprint adaptado.

Además de sus logros deportivos, Alberto Ávila se ha hecho conocido por su faceta divulgativa en redes sociales, donde comparte cómo es el día a día de un paralímpico y promueve una visión normalizada de la discapacidad.

Su histórico salto

Su salto desde el helicóptero hizo historia. "Estoy emocionadísimo. Estoy cumpliendo un sueño. Os lo juro por mi vida. Esto es una locura", dijo a Jorge Javier antes de lanzarse al mar.

"Este salto salto va para todas las familias de España que al igual que mis padres sufrieron por mi discapacidad. Os mando este mensaje: inclusión, normalización, por vosotros representando en este reality", declaró.

Ya en la Palapa, y tras haber realizado con normalidad los primeros juegos, Alberto Ávila apareció con muletas. Y así lo explicó: "Aquí tenemos un pedazo de equipo médico de la hostia y están cuidando por mi muñón".

"Les he pedido que después de cada prueba con barro, sal, agua, humedad... pues me quiten la pierna, esté en muletas y así que no me salgan infecciones ni nada. Que ya bastante lío tenemos", aclaró a Jorge Javier.