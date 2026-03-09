Eva Arguiñano, chef: "Para un pastel de limón no levantes la batidora, se hace en 40 minutos con 3 huevos y una pizca de sal"
La chef enseña un postre fácil y delicioso para impresionar a todos tus comensales con ingredientes básicos.
- Total: 40 min
- Comensales: 6-8 personas
Cuando se trata de recibir invitados en casa o acudir a una cena, hay un momento que nunca falla: el del postre. Por mucho que el menú haya sido abundante, siempre parece quedar un hueco reservado para algo dulce. Y es que, como dice el refrán, a nadie le amarga un dulce.
Más aún si es tan original y apetecible como el pastel de limón que prepara Eva Arguiñano. La cocinera logra que parezca una receta sofisticada y elaborada, cuando en realidad es mucho más sencilla y rápida de lo que imaginas.
Se trata de un postre cítrico, húmedo y jugoso gracias a su irresistible crema de limón. La elaboración comienza con un bizcocho tierno que sirve de base y, sobre él, se extiende una suave crema que aporta frescura y personalidad al conjunto.
El resultado es un pastel perfectamente equilibrado entre dulzura y acidez, lo que evita que resulte empalagoso y lo convierte en la opción ideal para cerrar cualquier comida con un toque ligero y refrescante.
Ingredientes para el pastel de limón
Ingredientes para el pastel
- 3 huevos
- 100g de azúcar
- 1 pizca de sal
- 60 ml de yogur griego
- 45 ml de zumo de limón
- 60 g de mantequilla fundida
- 160 g de harina
- 5 g de levadura en polvo
- Mantequilla
- Azúcar glas
- Menta
Para la crema de limón
- 1 huevo
- Ralladura de un limón
- 100 ml de zumo de limón
- 60 g de azúcar
- 30 g de harina de maíz refinada
- 240 ml de leche
Paso 1
Pon en un bol el huevo, la ralladura y el zumo de limón
Paso 2
Agrega el azúcar y mezcla bien
Paso 3
Añade la harina de maíz refinada y remueve hasta que se disuelva
Paso 4
Agrega la leche poco a poco mientras sigues batiendo
Paso 5
Pasa la mezcla a una cazuela y cocina a fuego medio, sin parar de remover, unos 8-10 minutos hasta que espese
Paso 6
Pasa la crema a un bol, cúbrela con film transparente "a piel" y deja que enfríe en el frigorífico
Paso 7
En otro bol, pon 3 huevos, 100 g de azúcar, una pizca de sal y el yogur
Paso 8
Mezcla bien con una varilla manual
Paso 9
Añade la mantequilla fundida y el zumo de limón, batiendo hasta integrar
Paso 10
Mezcla la harina con la levadura e incorpóralas al bol
Paso 11
Bate hasta obtener una masa lisa, homogénea y espesa
Paso 12
Engrasa el molde con mantequilla y cubre con papel de horno
Paso 13
Extiende la masa sobre el molde
Paso 14
Introduce la crema de limón fría en una manga pastelera
Paso 15
Corta la punta y extiende la crema sobre la masa en forma de espiral, empezando por el centro
Paso 16
Precalienta el horno a 180º calor arriba y abajo durante 35 minutos
Paso 17
Deja que se enfríe y desmolda
Paso 18
Espolvorea por encima azúcar glas al gusto y decora con unas hojas de menta.
Una de las claves de Eva Arguiñano para lograr una crema de limón perfecta está en la forma de incorporar los ingredientes. La cocinera recomienda añadir la leche poco a poco, sin prisas, para conseguir una textura fina y homogénea, evitando grumos y asegurando que la mezcla emulsione correctamente.
Otro de sus consejos fundamentales es mezclar bien con una varilla manual. Este gesto sencillo permite integrar todos los ingredientes con suavidad y controlar mejor la consistencia de la crema, logrando ese punto sedoso que marca la diferencia en el resultado final.
Gracias a estos pequeños trucos, el pastel se convierte en un postre especialmente refrescante, ideal para cualquier época del año pero, sobre todo, para los meses más cálidos.
Su combinación de bizcocho tierno y crema cítrica aporta ligereza y frescura, dejando una sensación agradable tras cada bocado y convirtiéndolo en el broche perfecto para una comida abundante.