Adiós a Esperanza Gracia: la astróloga pone fin a su mítico horóscopo en las noches de Telecinco tras casi 30 años

"¿Hay algo que te inquieta, te atormenta o te perturba?". Estas palabras de Esperanza Gracia ya no volverán a pronunciarse en Telecinco, porque la mítica astróloga cierra una etapa de casi tres décadas contando a los espectadores el rumbo de los signos del Zodiaco.

Así lo anunció este fin de semana en Fiesta. Esperanza explicó en el programa de Emma García que lo deja porque su horóscopo ya no tiene audiencia en las madrugadas.

"Se cierra una madrugada que ha durado 30 años (...). Estoy muy feliz y agradecida con toda la gente que me ha seguido y me sigue", dijo emocionada, aclarando que "es un momento de transición, no solo de ciclo sino de era".

"No voy a dejar el horóscopo, solamente dejo este programa de la noche", afirmó Esperanza.

La astróloga contó que todo se debe a un cambio en el consumo. "Hay otras formas que no me obligan a hacer un trabajo tan excesivo todas las noches, porque a las 2.30 de la madrugada, las personas mayores que me veían ya no están, la siguiente generación tampoco porque ven otras cosas y los millennials y los Z me ven por otro lado, así que me quedo que no tengo audiencia".

De hecho, desde hace tiempo, Esperanza Gracia comparte sus rankings a través de sus redes sociales. Entre Instagram y TikTok, cuenta con casi 300.000 seguidores.

Lo cierto es que el horóscopo de Esperanza Gracia llegó a Telecinco ahora hace 27 años. Desde entonces, se ha convertido en un rostro icónico de la televisión. Tanto es así que la astróloga ha sido imitada por los grandes imitadores de nuestro país.

#parati #viral #zodiac #ranking ♬ Inspiração - Leonardo Travensoli @esperanzagraciaoficial ¡¡FELIZ SEMANA, MIS ADORADOS FOLLOWERS!! Os cuento que Júpiter, el gran planeta de la suerte, vuelve a ponerse directo… y el cielo se abre como si se encendiera un gran rayo de luz después de la tormenta.☀️☀️☀️☀️ Un rayo de esperanza atraviesa el universo recordándonos que lo bueno siempre encuentra el camino de vuelta.🪐🪐🪐🪐 La suerte vuelve a moverse.🍀🍀🍀🍀 Y esta vez… viene MUY fuerte!!!!🩷🩷🩷🩷 ¡¡A POR TODAS Y MÁS!! #fyp

"Me siento una afortunada. El poder vivir de algo que te gusta tantos años, cuando no creía nadie en este país en la astrología. Algo me ha protegido, formo parte del mobiliario de Telecinco", llegó a reconocer.

Antes de saltar a las noches con su horóscopo, Esperanza Gracia participó en programas como Día a día, con María Teresa Campos, y De domingo a domingo, el magacín de variedades que presentaba Belinda Washington.

Comenzó dedicándose a la astrología tras descubrir este mundo en un viaje a Argentina, cuando trabajaba como azafata de vuelo, experiencia que marcó su futuro profesional.

"Yo era más bien de parapsicología. De hecho, me fui a Brasil a estudiarla con un cura agustino", dijo. "La astrología era muy complicada porque aquí no había libros, pero luego estuve en Argentina y en Londres, y allí sí había".

La adivina Esperanza Gracia.

Más tarde obtuvo una plaza como funcionaria en el Ministerio de Defensa, pero su verdadera vocación la llevó a leer cartas en un club de Madrid, donde fue descubierta para la televisión.

Esperanza Gracia puso el broche de oro a su etapa en Telecinco realizando el último ranking del horóscopo. La astróloga recibió un bonito ramo de flores como homenaje a tantísimos años haciendo compañía a la gente que no podía conciliar el sueño.