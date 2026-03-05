Pablo Motos para los pies a Los Morancos por sus comentarios sobre el físico de Jorge Javier: "Dejadlo ya, por favor"

Las risas estaban más que garantizadas este miércoles, 4 de marzo, en El Hormiguero. El programa contó con la visita de Los Morancos, que acudieron para presentar su nuevo espectáculo, Bota Antonia, en el Teatro Capitol Gran Vía de Madrid.

César y Jorge Cadaval explicaron que la obra gira en torno a Antonia, uno de sus personajes más icónicos, quien decide fundar un nuevo partido político llamado SC (Sentido Común), nacido del hartazgo de la protagonista ante la situación política actual.

La entrevista con Pablo Motos estuvo cargada de anécdotas, bromas y momentos inesperados. La conversación derivó pronto hacia el paso del tiempo y los cambios físicos. El presentador comentó la notable pérdida de peso de César, señalando que "ya no es el gordito de 'Los Morancos'".

Por su parte, Jorge bromeó sobre la edad y la papada: "Esto se cae con la edad. Ahora estoy viendo a un doctor en China que deja las caras como la niña de Avatar", dijo entre carcajadas.

Fue entonces cuando la charla dio un giro más atrevido. "Hay gente que se pasa con la cirugía. Hay niveles, mira tú cómo han dejado por ejemplo a Jorge Javier Vázquez", soltó César, en referencia al presentador de Telecinco.

"Es de la otra cadena, pero hay que verlo, ¿tú has visto el labio de Jorge Javier?", insistió. Motos trató de mantenerse al margen con un discreto "No mucho, pero...".

Mientras, Jorge Cadaval añadía entre risas: "Como para abrir botellines de cerveza. Mira que Jorge estaba bien, porque yo le adoro, pero, chiquillo, ¿dónde se ha metido?", puntualizaba el cómico.

Incluso llegaron a bromear con el aspecto del cuello: "Esto de aquí no es la nuez, es el ombligo", comentaron, provocando las carcajadas del público.

Ante el cariz que estaba tomando la conversación, Pablo Motos frenó la situación: "Dejadlo ya, por favor. Dejad de meteros con Jorge Javier".

Los humoristas, conscientes del revuelo que podían generar sus palabras, enviaron un mensaje conciliador: "Sabes que te queremos, estamos de cachondeo", dijeron, mandándole un beso al presentador.

Sin embargo, César aún añadió una última broma: "Todavía no he dicho lo peor: que guiña un ojo y se le abre el culo", desatando nuevas risas en el plató.

"¡Verás mañana el lío!", advirtió Jorge Cadaval, mientras Motos se desmarcaba rápidamente: "Jorge, a ellos, a mí no me metas".

Para cerrar, los cómicos defendieron el tono humorístico de sus comentarios: "Lo más importante del mundo es tener sentido del humor. Si no sabes reírte de ti mismo, es que no tienes sentido del humor en absoluto", zanjaron, dejando claro que todo formaba parte del espectáculo.