El refugio secreto de Paco León: deportes acuáticos en un mar cristalino y a tan solo 20 kilómetros de Alicante

Cuando su cargada agenda se lo permite, Paco León aprovecha para escaparse a sus destinos favoritos de viaje. Uno de esos sitios es la isla de Tabarca.

En Nueva Tabarca, a tan solo 8 kilómetros de Santa Pola y 20 kilómetros de Alicante, el actor suele disfrutar de un descanso marcado por el mar, la gastronomía y la tranquilidad del entorno.

En el verano de 2022, se supo que alquiló un exclusivo yate Silver Cavalier Charter para fondear los alrededores del enclave alicantino.

Lo hizo acompañado de buenos amigos como Gonzalo Bravo y los diseñadores Marcos Antón y Palomo Spain.

Una de las actividades que más tiempo le ocupa es el disfrute del mar. El director de Aída y vuelta se anima con deportes acuáticos como el esnórquel y el pádel surf, muy habituales en Tabarca gracias a la claridad de sus aguas y a la protección del entorno marino.

También dedica horas y horas a relajarse en las pequeñas calas y zonas de baño de la isla, alternando los chapuzones con ratos de lectura y paseos junto a la orilla. A veces se le ve mezclándose con otros visitantes, siempre con una actitud discreta y cercana.

Isla de Tabarca, uno de los grandes iconos turísticos de la ciudad de Alicante. Ayuntamiento de Alicante

La parte gastronómica tiene un importante peso en sus vacaciones. Fiel al espíritu local, León apuesta por platos tradicionales de la zona, con especial protagonismo del caldero marinero y los arroces de pescado.

Entre comida y comida, no faltan los helados artesanales ni los granizados, una opción muy habitual para quienes recorren la isla mediterránea en los días de más calor.

No han faltado sus visitas a los principales bares del puerto para degustar pescados frescos, acompañados de ensaladas sencillas y vinos blancos ligeros.

Así es la isla de Tabarca

La isla de Tabarca es un pequeño archipiélago del Mediterráneo situado frente a la costa de Alicante. Se trata de la única isla habitada de la Comunidad Valenciana.

La isla principal mide algo menos de 2 kilómetros de largo, tiene una anchura reducida y un relieve prácticamente plano, rodeado de aguas claras y fondos marinos protegidos.

Declarada reserva marina, destaca por sus praderas de posidonia y su riqueza de fauna, lo que la convierte en un destino muy valorado para los deportes acuáticos.

El núcleo urbano, amurallado y de casas bajas, conserva el carácter de antiguo enclave defensivo y pueblo marinero.

En verano recibe un gran número de visitantes que llegan en barco desde Alicante o Santa Pola para disfrutar de sus calas, su pequeña playa de arena blanca y su gastronomía centrada en el producto marino.