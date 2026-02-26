Loles León, sobre su patrimonio: "Me arruiné, pero me reinventé. Tuve hasta 5 trabajos a la vez con 72 años"

Hablar de Loles León es hacerlo de una de las actrices más icónicas, carismáticas y deslenguadas del panorama artístico español.

Convertida en una de las "chicas Almodóvar" en los años 80, consolidó su popularidad en televisión con personajes ya históricos como Paloma Hurtado en Aquí no hay quien viva y Menchu en La que se avecina.

A sus 75 años, León asegura estar "mejor que antes", con la misma energía y hambre de sueños que cuando empezó hace más de seis décadas.

Loles León

Su carrera vuelve ahora a sumar un nuevo capítulo con su regreso a la televisión pública, 55 años después, para presentar Zero dramas. Este talk show, que se estrena el 8 de marzo en La 2, abordará la actualidad con su habitual tono desenfadado e irreverente.

De ganar mucho dinero a tocar fondo

Con más de seis décadas de carrera, el éxito profesional de Loles León ha sido indiscutible. Sin embargo, en el plano económico su historia no ha sido lineal. "Ha entrado mucho dinero, pero no se ha quedado, por circunstancias de la vida", ha reconocido tras su visita a La Revuelta.

La actriz vivió uno de los momentos más delicados hace apenas unos años, cuando tras varias inspecciones fiscales su situación financiera se desplomó.

Según explicó, "estaba hecha la SL y todo era transparente. De un día para otro te cambian el criterio y te piden todo lo desgravado años atrás".

Loles León y David Broncano en 'La Revuelta' TVE

El golpe fue devastador: "Perdí un apartamento en Ibiza, perdí todo". Incluso llegó a una situación límite: "Con 72 años me quedé con 2.000 euros en la cuenta. Me habían embargado la cuenta, todo lo que entraba se lo quedaban". También confirmó: "He vendido mi casa", una noticia que adelantó e informó en exclusiva EL ESPAÑOL el pasado 17 de febrero.

Lejos de rendirse, decidió reinventarse a los 72 años. "Me reinventé y tuve hasta 5 trabajos a la vez con 72 años. Me iba de punta a punta en España haciendo trabajos. De todo se sale”, aseguró.

Loles León: "Eres problemática cuando no te dejas pisar"



A nadie se le ocurre pisar a una leona 🦁 #LaRevuelta pic.twitter.com/3GWTnLdD0X — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 25, 2026

En esa etapa compaginó proyectos como la película Padre no hay más que uno, la serie La que se avecina, el programa Tu cara me suena y su espectáculo teatral Una noche con ella.

Fiel a su carácter directo y provocador, Loles León nunca ha tenido reparos en hablar de ningún tema. Incluso sobre el sexo se muestra sin tapujos, llegando a bromear con recomendaciones como la "cama redonda" porque "a lo mejor no llegas a nada, pero te ríes mucho".