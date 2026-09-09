Paula Echevarría, 49 años: "Me levanto a las 5:20 y desayuno una tostada de pan con aceite y café con leche de avena"

Paula Echevarría atraviesa una de las etapas más dulces y equilibradas de su vida. A sus 49 años, la actriz y creadora de contenido ha demostrado que el paso del tiempo solo reafirma su firme compromiso con un estilo de vida saludable y activo.

Lejos de someterse a dietas milagro o restricciones extremas, el secreto del espectacular físico de la asturiana se basa en tres pilares fundamentales: madrugar, no saltarse jamás el entrenamiento y apostar por desayunos cargados de energía y de pura tradición mediterránea.

Para la eterna protagonista de Velvet, las primeras horas de la mañana son el momento más crucial y estructurado de su jornada.

Orientada hacia el alto rendimiento en sus rodajes y campañas, Echevarría abandera la filosofía de los grandes madrugones.

"Prefiero quitarles horas al sueño, para poder desayunar con calma me levanto a las 5:20", explicó en Telva.

"Hay cosas que son siempre lo mismo en mi desayuno: mi café con leche de avena, mi bol de frutas, ya sean fresas, frambuesas, arándanos, naranja... Siempre desayuno algo de fruta. Y luego una tostada de pan con aceite, seguro, y a veces le pongo jamón, pavo, aguacate, huevo a la plancha...", confesaba en otra conversación con Clara.

Eso sí, la intérprete nunca ha ocultado con humor cuál es su verdadero estado de ánimo a esas horas de la madrugada: "Me levanto de mala leche y no soy persona hasta que tomo café".

La rutina de Paula Echevarría

Este ritual matutino, que ella define como una necesidad innegociable, le aporta los carbohidratos complejos, las vitaminas y las grasas saludables para enfrentarse a su otra gran obligación diaria, el deporte.

El evidente cambio físico y la tonificación que ha experimentado en los últimos años no son fruto de la casualidad.

"Me levanto a las 7 de la mañana todos los días para entrenar, me lo inculcó mi marido", explicaba hace poco, haciendo referencia al exfutbolista Miguel Torres, con quien ha encontrado el equilibrio perfecto entre la exigencia física y el bienestar familiar.

Su rutina actual combina el entrenamiento de fuerza (absolutamente esencial al rozar los 50 para preservar el músculo) con ejercicios cardiovasculares y disciplinas más artísticas como el ballet.

Pero, aunque ahora su alimentación diaria gira en torno a opciones healthy como los batidos verdes detox, frutas diuréticas como el kiwi o las fresas, y las proteínas limpias, Paula Echevarría nunca reniega de sus raíces.

Atrás quedaron aquellos antojos confesables de su último embarazo, donde devoraba cuencos de aceitunas sin hueso y tortitas con nata.

Ahora, cuando la morriña aprieta y viaja mentalmente a los sabores de su infancia, hay un plato que se impone de forma inmediata, incluso por delante de la emblemática fabada, el chicharro.

"El chicharro me recuerda a mi casa porque es muy de Asturias", reveló la influencer con orgullo.

Se trata de un pescado azul muy sabroso, humilde y rebosante de Omega-3, que en su tierra natal se cocina tradicionalmente al horno sobre una buena cama de patatas y cebolla.

Ese es su verdadero comfort food, un plato de niñez que, paradójicamente, encaja a la perfección con la dieta antiinflamatoria y equilibrada que sigue en la actualidad.