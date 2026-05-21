Miguel Herrán: "El dinero me ha ensuciado como persona y me ha quitado la felicidad. Cuanto más gano, más infeliz soy"

El éxito, la fama y el dinero suelen presentarse como sinónimos de felicidad absoluta, especialmente dentro del mundo del espectáculo. Sin embargo, Miguel Herrán ha demostrado que la realidad puede ser mucho más compleja.

Convertido en uno de los actores españoles conmayor proyección internacional gracias a series como La Casa de Papel o Élite, el intérprete ha sorprendido en varias ocasiones por la crudeza con la que habla sobre el impacto que la fama y el dinero han tenido en su vida.

Lejos de idealizar todo lo que llegó después de alcanzar la popularidad mundial, Herrán ha reconocido abiertamente que el éxito económico no le ha aportado la tranquilidad que muchos imaginan.

Miguel Herrán en una imagen de archivo. Gtres

"El dinero no me ha hecho feliz, me ha quitado bastante felicidad y me ha dado más preocupaciones que cuando no lo tenía. Me ha hecho más ambicioso", confesó en una entrevista para El País.

Sus palabras reflejan el lado menos visible de una carrera que cambió radicalmente en muy poco tiempo. El actor pasó de ser un joven prácticamente desconocido a convertirse en una estrella internacional seguida por millones de personas en todo el mundo.

La fama repentina puede ser mucho más difícil de gestionar de lo que parece desde fuera. La exposición constante, la presión mediática y el ritmo frenético de trabajo terminaron afectando profundamente a su bienestar emocional.

"El dinero me ha ensuciado como persona. No lo valoro", reveló en el citado medio. Con esto, no se trata de tenerlo todo, sino de tenerlo bien.

Miguel Herrán en 'La casa de papel' (Netflix)

En una industria donde normalmente se muestra únicamente la parte más brillante del éxito, Miguel Herrán habla sin filtros sobre las consecuencias psicológicas que pueden acompañar a la fama y al dinero cuando llegan tan pronto.

Precisamente esa idea la desarrolló aún más al hablar sobre cómo ha cambiado su relación con los caprichos materiales y el consumo desde que alcanzó la fama. "Cuanto más dinero gano, más infeliz soy".

Pero no todo es negativo. Su profesión también le ha dado y le sigue dando buenas experiencias y aprendizajes. Gracias al cine, el ganador del Premio Goya comenzó a estudiar y se sacó la ESO, algo que él mismo ha reconocido como uno de los cambios más importantes de su vida.

"Interpretando he aprendido a no juzgar, y eso es oro porque me permite quererme a mí mismo. Yo antes juzgaba mucho", expresó en una entrevista para El Correo.

Más allá del éxito internacional o del dinero acumulado, las palabras de Miguel Herrán muestran a una persona con los pies en la tierra y que aprende de sus errores. Un personaje público que es consciente de las contradicciones de la fama y que está cada vez más centrado en encontrar el equilibrio emocional.