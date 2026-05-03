La ciudad española Patrimonio de la Humanidad: palacios del siglo XVII, casas de colores e inspiración de La Habana

España es inspiración constante para artistas y ciudades. Contamos con rincones que se sienten como una fuente inagotable de ideas. Espacios donde la luz, la calma y los colores parecen alinearse.

Así se siente San Cristóbal de la Laguna, lugar que vio crecer a actores como Álex García o Toni Acosta y que hoy se presenta como un enclave perfecto para recorrer a pie.

El intérprete de Antidisturbios o Si yo fuera rico, ha declarado en alguna ocasión que mantiene una fuerte relación con la isla. Por otro lado, Acosta presume muchas veces en sus redes sociales de sus lugares favoritos en Tenerife.

Este sitio alberga una de las ciudades más fascinantes de nuestro país. Su nombre hace referencia al santo San Cristóbal y a una laguna antigua que se desecó en el siglo XVI para urbanizar.

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999, La Laguna es una joya de la arquitectura colonial que sirvió de modelo para muchas urbes americanas.

Fundada a finales del siglo XV, fue la primera capital de Tenerife en evitar los ataques piratas al estar situada en el interior. Por ello, es también la primera ciudad no amurallada de Canarias.

Su casco histórico sirvió de modelo para ciudades como La Habana o México. Y no es para menos, sus calles empedradas, casas señoriales, conventos e iglesias capturan la esencia de la conquista castellana de Canarias.

Dividida en Villa de Arriba y Villa de Abajo, su plano renacentista organiza calles en cuadrícula que pueden recorrerse fácilmente a pie en unas horas.

Qué ver

-Plaza del Adelantado: Es el corazón de la ciudad ya que está rodeado de edificios señoriales como el Ayuntamiento, el palacio de Nava, o el Convento de Santa Catalina. Su fuente de mármol francés de 30 toneladas preside actos históricos desde el siglo XVI.

-Catedral de Nuestra Señora de los Remedios: Es el icono de este lugar con una fachada neoclásica del siglo XVIII y una cúpula visible desde toda la ciudad.

-Iglesia de la Concepción: Es la más antigua de Tenerife con una pila bautismal milenaria.

En la misma plaza destacan el Palacio de Nava y el Palacio Salazar, con fachadas del siglo XVII. El primer ejemplo emblemático fue declarado Bien de Interés Cultural y el segundo, es actualmente la sede episcopal.

Hoy, el casco histórico, no solo atrae a turistas, sino también a estudiantes y a artistas gracias a la presencia de la Universidad de La Laguna, la más antigua de Canarias.

Su gran precursor educativo fue el Antiguo Convento de San Agustín, un edificio renacentista del siglo XVI que albergó la primera universidad eclesiástica de Canarias y hoy es Instituto de Enseñanza Secundaria.

Así, San Cristóbal de la Laguna combina historia viva, arquitectura colonial única y un ambiente estudiantil vibrante que enamora a artistas y visitantes. Sus calles empedradas no solo preservan 500 años de legado español, sino que inspiran constantemente como refugio de creatividad.