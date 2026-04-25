Parece Sicilia, pero es España: el pueblo con pasado fenicio y romano, 35 km de playas, ideal para practicar submarinismo

Mazarrón está asentada en una amplia bahía abierta al Mediterráneo, con 35 kilómetros de litoral. EL ESPAÑOL.

No es necesario cruzar el Mediterráneo para encontrar paisajes que parecen extraídos de una película de Giuseppe Tornatore. En el litoral de la Región de Murcia se alza Mazarrón, un municipio que, con su luz dorada y sus formaciones geológicas imposibles, lleva un tiempo siendo bautizado por los viajeros como la 'Sicilia española'.

Este enclave de 35.000 habitantes no solo ofrece una estética privilegiada, sino un legado histórico que se hunde en las raíces mismas de la navegación mediterránea.

Lo que hace a Mazarrón un lugar mágico no es solo lo que se ve, sino lo que se oculta bajo sus aguas cristalinas. El municipio es mundialmente conocido en el ámbito de la arqueología por el hallazgo de los barcos fenicios (Mazarrón I y II), datados en el siglo VII a.C., que demuestran la importancia de este puerto desde hace casi tres milenios.

Conocida como la Costa Cálida, la región de Murcia cuenta con más de 100 playas y calas distribuidas a lo largo de 250 kilómetros de costa. EL ESPAÑOL.

De las Erosiones a calas vírgenes

Esta riqueza histórica se traduce hoy en un paraíso para el submarinismo. Sus fondos marinos, repletos de praderas de posidonia, cuevas sumergidas y una biodiversidad vibrante, atraen a buceadores de toda Europa.

La claridad de sus aguas permite una visibilidad excepcional, ideal tanto para expertos como para quienes buscan iniciarse en el bautismo de mar en un entorno con siglos de historias de naufragios y comercio romano.

El litoral mazarronero es un despliegue de contrastes. El municipio cuenta con 35 kilómetros de playas que varían desde las familiares y equipadas del Puerto de Mazarrón hasta rincones de absoluta soledad.

Erosiones de Bolnuevo, en Murcia. Turismo Región de Murcia.

Las erosiones de Bolnuevo

La costa de Mazarrón, con una temperatura media de 20ºC, ofrece bellos rincones. Frente a la playa de Bolnuevo se encuentra en uno de los paisajes más peculiares de la región.

En ellos, la erosión eólica y el agua han modelado formas caprichosas hasta conformar lo que se conoce por Erosiones de Bolnuevo.

Este lugar, también conocido como 'La Ciudad Encantada de Bolnuevo', ofrece al visitante una estampa absolutamente fascinante: formaciones de arenisca esculpidas por el viento y el agua que parecen un paisaje lunar. O una estampa de la costa siciliana.

Para quienes buscan la conexión total con la naturaleza, Mazarrón destaca también por contar con seis calas nudistas. Una de ellas es playa de Cueva Lobos, que fue la primera playa declarada oficialmente nudista en España, hace más de 30 años.

Otras de las calas naturales destacadas de la zona para el naturismo son: cala Desnuda, cala de Leño, y las playas del Barranco Ancho, del Hondón del Fondón (también conocida como playa del Jondo), la de la Grúa, y la del Barranco de la Mar. Todos ellos son rincones protegidos en los que el silencio y el respeto al entorno son la norma.

Antiguas minas de Mazarrón. Google Maps.

Legado romano y el pasado minero

Fruto de su rica historia, las calles de Mazarrón contienen interesantes monumentos, destacando su Ayuntamiento y el Antiguo Ateneo Cultural, de estilo modernista, signos del esplendor de principios de siglo.

Detrás del consistorio se halla la iglesia de San Andrés (s. XVI), con un bonito artesonado mudéjar. Y muy cerca, el convento de la Purísima, la patrona de la localidad. También se pueden visitar las ruinas del castillo de los Vélez.

Fuera de la localidad se encuentran otras torres como la Torre de Vieja de la Cumbre (s. XVII) en El Puerto, la Torre de los Caballos y la Torre de Santa Isabel, en Bolnuevo y en el cabezo del Molinete, una torre vigía de planta circular.

Caminar por Mazarrón es recorrer un Conjunto Histórico que respira pasado. La Factoría de Salazones, de época romana (siglo IV d.C.), es un testimonio de la industria pesquera que ya entonces definía a la zona.

Mazarrón alberga los restos de dos barcos fenicios de más de 2.500 años de antigüedad, hallados en la playa de la Isla. Estos son algunos de los pecios mejor conservados del Mediterráneo. Turismo Región de Murcia.

Pero el municipio también es tierra de contrastes industriales. Más allá del litoral, el entorno rural -marcado por su herencia minera y marinera- dispone de rutas por espacios protegidos como la Sierra de las Moreras, ideales para quienes buscan desconexión en plena naturaleza.

Es el caso de sus antiguas minas de alumbre y ocre, que ofrecen un paisaje de tierras rojas y amarillas. Y es que Mazarrón debe su nombre a la riqueza minera de sus sierras ricas en plomo, zinc, plata, hierro y almagre.

Ya en épocas fenicias, púnicas y romanas se realizaron explotaciones mineras, dejando abundantes restos arqueológicos. Los árabes también se asentaron en la zona, atraídos por la abundancia de minerales.

Cabe recordar que el municipio se consolida como un escenario privilegiado para el turismo activo y el entretenimiento náutico. Su puerto deportivo, dotado con 200 amarres, es el punto de partida para una vibrante oferta que incluye desde remo y esquí acuático hasta motonáutica y parapente sobre el mar.

Mientras su club de regatas equilibra la alta competición con la enseñanza, los centros de buceo locales invitan a explorar un universo submarino de cuevas y relieves rocosos.

En este 2026, Mazarrón ha sabido equilibrar su crecimiento turístico con la preservación de su esencia. Entre tabernas que sirven el mejor "caldero" de la zona y un puerto que mantiene su actividad pesquera, este municipio murciano es el ejemplo de que su verdadera magia reside en la profundidad de su historia y la pureza de sus playas.