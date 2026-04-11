El pueblo español Patrimonio de la Humanidad que puedes recorrer a pie: tiene 5 habitantes y una cripta del siglo XI

Alejado del ruido y escondido entre montañas, existe un pequeño rincón del Pirineo donde el tiempo parece haberse detenido.

Un puñado de casas de piedra, calles empinadas y silencio absoluto conforman uno de los pueblos más diminutos y auténticos del norte de España.

Hablamos de Cardet, uno de los núcleos más pequeños y singulares de la Vall de Boí.

Calles de Cardet iStock

Situado a 1.193 metros de altitud, conserva un aire medieval intacto, con menos de una veintena de casas de piedra y tejados de pizarra que se adaptan a la ladera.

Con apenas unas decenas de habitantes, es un pueblo casi invisible demográficamente, pero con un encanto difícil de igualar.

Sus calles empinadas, su arquitectura tradicional pirenaica y el entorno montañoso lo convierten en un lugar que parece sacado de una película. Una pequeña aldea donde el silencio y el paisaje son los verdaderos protagonistas.

Cardet forma parte del conjunto de iglesias románicas de la Vall de Boí, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La gran joya del pueblo es la Iglesia de Santa Maria de Cardet, uno de los templos más singulares del valle.

A diferencia de otras iglesias románicas de la zona, no presenta una torre campanario esbelta, sino una espadaña barroca.

La iglesia de Santa Maria de Cardet iStock

El templo, de una sola nave con cuatro tramos de bóveda de arista y ábside semicircular, destaca especialmente por su ubicación.

Fue construido sobre una pendiente muy pronunciada, lo que obligó a elevar el ábside y crear una pequeña cripta bajo él, la única de todo el conjunto románico de la Vall de Boí.

Ese ábside es uno de los más espectaculares del valle. Debido al desnivel, resulta difícil verlo desde el suelo, lo que provoca que en muchas perspectivas parezca flotar sobre el propio pueblo.

Esta peculiaridad arquitectónica es una de las características que hacen de Cardet un lugar tan especial.

Un pueblo de paso

Además, el pueblo se encuentra muy cerca del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici y de la estación de esquí Boí Taüll, lo que lo convierte en una parada perfecta para quienes recorren el Pirineo.

Cardet no dispone de hoteles ni restaurantes propios, lo que refuerza aún más su carácter tranquilo. La mayoría de visitantes se alojan o comen en localidades cercanas como Barruera o Erill la Vall.

Aun así, muchos viajeros se detienen aquí para disfrutar del mirador del pueblo y de las vistas hacia el valle y el embalse cercano.

Un alto en el camino para contemplar los Pirineos en estado puro y descubrir uno de esos lugares pequeños que, sin hacer ruido, dejan huella.