Vicente Vallés, sobre su infancia en los 70: "Crecí en una chabola de Madrid con las calles llenas de barro"

Vicente Vallés es uno de los periodistas más reconocidos y premiados de España. Director y presentador de la segunda edición de los Informativos de Antena 3, ha construido su carrera sobre un estilo serio y directo.

Su marca personal está ligada a la precisión léxica, el compromiso con la información y la búsqueda constante de la verdad. Un periodista de fondo cuya vocación comenzó a gestarse durante su infancia.

El comunicador creció en Vallecas, en su día el extrarradio de Madrid, en un contexto humilde que marcaría su manera de entender la profesión.

Más concretamente, creció en un barrio de chabolas detrás del campo del Rayo Vallecano. "Debía de tener tres años y vivía con mis padres en la casa de mis abuelos paternos, en una chabola que construyó mi abuelo con sus propias manos durante la posguerra", expresó en una entrevista para ZendaLibros.

Además, reveló su primer recuerdo sobre su niñez: "Siendo muy pequeñito, recuerdo estar en mi barrio, que era Vallecas, en una calle llena de barro, porque no estaba asfaltada".

Vicente Vallés, durante el informativo de Antena 3.

En su hogar, como en tantos otros de la época, había necesidades. Su padre fue pluriempleado para sacar adelante a la familia, trabajando como tornero, después en una empresa dedicada a pruebas con torres de tendido eléctrico e incluso como cantante de orquesta.

Su madre también trabajó durante años en casas de otras familias. "Había necesidades en mi casa como en muchas casas de la época. Los años de la posguerra fueron difíciles para mucha gente", recordó el periodista en una entrevista en COPE.

Precisamente de su padre nació su interés por la actualidad. "En mi casa nunca faltaba el periódico del día. Me acuerdo de sentarme muchas tardes con mi padre, después del colegio, y pasar las hojas con él", explicó en el citado medio.

Aquellos momentos compartidos despertaron su curiosidad informativa y sembraron la semilla de su futura vocación.

La lectura también jugó un papel clave. Con 13 o 14 años, un profesor de Literatura le obligaba a leer y realizar trabajos sobre los libros, una experiencia que cambió su relación con la lectura.

En esta época, descubrió La verdad sobre el caso Savolta, novela que le acompañaba durante los largos trayectos en autobús y metro cuando se desplazaba al centro de Madrid para estudiar en el instituto y en el conservatorio. Desde entonces, la lectura se convirtió en un hábito constante.

Con el tiempo, ese interés evolucionó hacia los libros de periodismo, especialmente las novedades que llegaban desde Estados Unidos. "Una vez acabé mis estudios y empecé a trabajar me interesé bastante por libros sobre periodismo que fueran novedades en Estados Unidos", declaró en una entrevista en Esquire.

Vicente Vallés en la presentación de la novela 'La caza del ejecutor' en Miami. Instagram

Su amor por la lectura lo acompañó hasta su madurez profesional y literaria. Hoy, Vallés combina su prestigiosa carrera como presentador de los Informativos de Antena 3 con su labor como escritor, autor de títulos como Trump y la caída del imperio Clinton, El rastro de los rusos muertos o La caza del ejecutor.

Su estilo periodístico, serio, directo y preciso, refleja a la perfección el espíritu de aquel niño curioso que buscaba respuestas entre novelas y periódicos.