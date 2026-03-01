David Broncano, presentador, 41 años: "Me levanto a las 8 de la mañana y desayuno una tortilla de 3 huevos o de 2 claras"

David Broncano (41 años) vive con horario de late night, pero madruga como un opositor y desayuna como un deportista de élite.

Su rutina, cada vez más cuidada, ayuda a explicar por qué a los 40 y tantos se mantiene en plena forma mientras lidera uno de los programas más comentados de la televisión.

"Me levanto entre las 8.30 y las 9 de la mañana", explicó en una entrevista. Esa franja le permite algo que muchos envidian: dormir lo suficiente, entrenar por la mañana y llegar con energía a las largas tardes de grabación.

El desayuno es uno de los pilares de su rutina. "Desayuno un yogur con fruta y una tortilla sencilla de tres huevos y pavo, y lo acompaño con una infusión", explicaba, detallando una combinación rica en proteínas y bastante alejada del clásico café con tostada.

En otro formato, Broncano afinaba aún más: "Todas las mañanas me hago una tortilla de dos claras", contaba entre risas, antes de matizar que tiene "unas rutinas de deportista".

Cuando va con prisa, recurre a un batido con gofio, frutas y avena que define como un "superalimento" con el que "puedes sobrevivir una semana".

La parte menos visible de su día ocurre antes de que se enciendan las cámaras. Broncano ha admitido que se levanta pronto "por su rutina" y que estructura la mañana alrededor del deporte y de esa alimentación crecientemente saludable.

Su imagen pública -delgado, activo, siempre aludiendo al tenis, la montaña o el esquí- encaja con ese estilo de vida en el que el gimnasio y el movimiento no se negocian.

Él mismo lo resume con naturalidad: no se considera un obseso del fitness, pero sí alguien que intenta vivir "como un deportista", al menos en lo que respecta a horarios y disciplina.

Por la tarde, su día da un giro y entra en modo plató. Aunque La Revuelta se emite en el access prime time de La 1, el programa se graba varias horas antes.

Las grabaciones arrancan normalmente sobre las 17.00, en sesiones que incluyen monólogo, colaboradores e invitado.

Broncano, deportista

Broncano es también un apasionado del deporte y lo integra en su día a día como una de sus grandes vías de desconexión y de cuidado físico.

El tenis se ha convertido en su actividad favorita y acude con frecuencia a torneos como el Mutua Madrid Open y ha contado que lo practica de forma habitual.

Más allá del tenis, el de Orcera cuida su forma física con deportes de naturaleza, especialmente el montañismo y el esquí, que aprovecha para practicar en invierno y en escapadas con amigos con su pareja, Silvia Alonso.

El gran salto de popularidad le llegó en televisión con La Resistencia, el late show que estrenó en 2018 en Movistar+ y que se convirtió en un fenómeno generacional, hasta el punto de valerle un premio Ondas al mejor programa de entretenimiento.

Su estilo de humor improvisado, las entrevistas imprevisibles y el magnetismo con el público terminaron llevándole, años después, a la televisión en abierto: en 2024 fichó por RTVE para presentar La Revuelta en La 1, consolidando su imagen como uno de los presentadores más influyentes y reconocibles de la escena televisiva.